Tragedia nell'ippica: l'astro nascente italiano morto a 23 anni in Australia

Mondo dell'ippica in lutto per la morte del fantino sardo Stefano Cherchi. Sassarese, originario di Mores, 23 anni, Cherchi era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Canberra, in Australia, dove era arrivato lo scorso 20 marzo in seguito a un incidente patito nel corso di una gara all'ippodromo Thoroughbred Park: mentre si trovava in testa in sella a Hasime, Stefano Cherchi era rimasto vittima di una terribile caduta, riportando gravi lesioni alla testa. Dopo due settimane di ricovero in gravi condizioni, la stella emergente dell'ippica internazionale è deceduta alle 12.30 australiane di mercoledì 3 aprile. Lo ha annunciato su X la NSW Jockeys Association che sostiene i fantini e gli apprendisti del NSW. La notizia viene riportata dai media australiani.