Allegri trionfa con Star Of Life, ma a Capannelle serve il VAR! Cos'è successo

Nel grigio pomeriggio del Listed Race Day, in programma domenica 26 ottobre, l’Ippodromo Capannelle si illumina grazie al prezioso successo di Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri, che conquista il Criterium Femminile, listed sui 1.500 metri riservata a cavalle di due anni. Una stupenda affermazione per l’ultima arrivata della scuderia del tecnico livornese, acquistata di recente alle aste di Newmarket e alla sua prima uscita in Italia dopo due quarti posti in Inghilterra. Il risultato finale è stato messo in discussione per un leggero ondeggiamento da parte di Star Of Life (montata da Marco Ghiani in rigorosa giubba amaranto), azione che ha richiesto l’intervento degli ufficiali di gara, i quali però hanno poi confermato l’ordine di arrivo, con Cotaystar seconda, Queen Martina terza e Mooonage Daydream quarta. Per l’allenatore del Milan un parziale riscatto dopo il mezzo passo falso dei rossoneri venerdì sera contro il Pisa.