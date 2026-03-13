Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ippica, Trotto: domenica a Firenze l’80° edizione del Gran Premio Duomo

All’ippodromo Visarno-Cesare Meli dieci campioni al via si sfideranno nello storico Gruppo I dal respiro internazionale
1 min

FIRENZE - Domenica 15 marzo l’ippodromo del Visarno - Cesare Meli di Firenze sarà teatro dell’ottantesima edizione del Gran Premio Duomo (Gruppo 1, €165.000), tra gli appuntamenti più antichi e di spicco dell’ippica italiana, una prova sul miglio che vedrà dieci eccellenti cavalli al via e che quest’anno rinnova con forza il suo respiro internazionale grazie alla presenza dei top drivers svedesi Björn Goop e Magnus A. Djuse, pronti a sfidare le migliori guide di casa nostra, tra le quali Antonio Di Nardo e Alessandro Gocciadoro, quest’ultimo alla guida del detentore del titolo Dany Capar, garantendo un confronto tecnico che promette scintille sin dallo stacco della macchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ippica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS