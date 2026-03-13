Ippica, Trotto: domenica a Firenze l’80° edizione del Gran Premio Duomo

FIRENZE - Domenica 15 marzo l’ippodromo del Visarno - Cesare Meli di Firenze sarà teatro dell’ottantesima edizione del Gran Premio Duomo (Gruppo 1, €165.000), tra gli appuntamenti più antichi e di spicco dell’ippica italiana, una prova sul miglio che vedrà dieci eccellenti cavalli al via e che quest’anno rinnova con forza il suo respiro internazionale grazie alla presenza dei top drivers svedesi Björn Goop e Magnus A. Djuse, pronti a sfidare le migliori guide di casa nostra, tra le quali Antonio Di Nardo e Alessandro Gocciadoro, quest’ultimo alla guida del detentore del titolo Dany Capar, garantendo un confronto tecnico che promette scintille sin dallo stacco della macchina.