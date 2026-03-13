Ippica, Trotto: domenica a Firenze l’80° edizione del Gran Premio Duomo

FIRENZE - Il grande trotto sbarca sulle rive dell’Arno per l’ottantesima edizione del Gran Premio Duomo. Domenica 15 marzo l’ippodromo del Visarno - Cesare Meli di Firenze riunirà i migliori cavalli da miglio trottatori per uno degli appuntamenti più antichi e di spicco dell’ippica italiana, una corsa di Gruppo 1 dedicata al simbolo della fiorentinità con oltre 155mila euro di dotazione. Appuntamento dal respiro internazionale grazie alla presenza dei migliori trottatori italiani ed esteri, il GP Duomo vedrà dieci eccellenti cavalli sfidarsi in pista con la partecipazione dei top drivers svedesi Björn Goop e Magnus A. Djuse, pronti a confrontarsi con le migliori guide nostrane, tra le quali Antonio Di Nardo e Alessandro Gocciadoro, quest’ultimo alla guida del detentore del titolo, Dany Capar, che accenderanno la domenica fiorentina in un confronto tecnico che promette scintille sin dallo stacco della macchina. L’inizio delle corse è fissato per le ore 14:55.