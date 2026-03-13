Ippica, Trotto: domenica a Firenze l’80° edizione del Gran Premio Duomo

FIRENZE - Il grande trotto sbarca sulle rive dell’Arno per l’ottantesima edizione del Gran Premio Duomo. Domenica 15 marzo l’ippodromo del Visarno - Cesare Meli di Firenze riunirà i migliori cavalli da miglio trottatori per uno degli appuntamenti più antichi e di spicco dell’ippica italiana, una corsa di Gruppo 1 dedicata al simbolo della fiorentinità con oltre 155mila euro di dotazione. Appuntamento dal respiro internazionale grazie alla presenza dei migliori trottatori italiani ed esteri, il GP Duomo vedrà dieci eccellenti cavalli sfidarsi in pista con la partecipazione dei top drivers svedesi Björn Goop e Magnus A. Djuse, pronti a confrontarsi con le migliori guide nostrane, tra le quali Antonio Di Nardo e Alessandro Gocciadoro, quest’ultimo alla guida del detentore del titolo, Dany Capar, che accenderanno la domenica fiorentina in un confronto tecnico che promette scintille sin dallo stacco della macchina. L’inizio delle corse è fissato per le ore 14:55.
La storia
La Cattedrale di Santa Maria del Fiore è per tutti i fiorentini, “il” Duomo. Imponente nella sua statuaria immobilità, vigile dall'alto della sua meravigliosa cupola, sembra dominare non solo la città di Firenze, ma anche le zone circostanti. Se però allungate il passo, costeggiando il fiume Arno, arrivando alle Cascine, sulla vostra destra si apre lo spettacolare ippodromo del Visarno – Cesare Meli, che proprio per questa domenica ospiterà un altro “Duomo”: il Gran Premio, appunto, corsa che nel lungo e glorioso passato ha annoverato nell'albo d'oro campioni del calibro di Birbone (2 volte), Tornese (3 volte), Top Hanover, Wayne Eden, Keystone Patriot (3 volte), Esotico Prad, Crown's Invitation (2 volte), Toss Out, Intact Hornline (2 volte), Kramer Boy, Digger Crown, Algiers Hall (2 volte), Ghiaccio del Nord, Pacha dei Greppi, la femmina Peace of Mind, sino al record di Urlo dei Venti in 1.10.5 nel 2018, ed i recenti Vernissage Grif, Vivid Wise AS e Dany Capar.