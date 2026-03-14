Ippica, domani l’80° GP Duomo a Firenze: è sfida tra giganti, Gocciadoro studia il poker

FIRENZE – Sale la febbre a Firenze per l’80ª edizione del Gran Premio Duomo. Domani, domenica 15 marzo, l’ippodromo Visarno - Cesare Meli ospiterà l’attesissima classica sul miglio (6ª corsa, ore 17:15, Gruppo 1, 165.000 €) che si preannuncia come un rebus tattico di altissimo livello, con il "team giallo" di Alessandro Gocciadoro desideroso di tornare a recitare il ruolo di grande protagonista: il trainer emiliano, vincitore di sei delle ultime nove edizioni, schiererà infatti quattro pedine di valore assoluto.

Il campione uscente Dany Capar (5), con Gocciadoro in sulky, proverà a bissare il successo dello scorso anno, ma l'attenzione è tutta per due rientri di lusso. Il vincitore del Lotteria, Always Ek (3), torna dopo quattro mesi affidato al top driver svedese Magnus A. Djuse, mentre la "regina" Funny Gio (7) rientra forte di cinque vittorie consecutive in prove di Gruppo, pronta a sfidare i maschi con il fuoriclasse Antonio Di Nardo. Il poker è completato da Free Time Jepson (1), reduce dal secondo posto nel GP Encat e affidato per la prima volta ad Andrea Guzzinati.