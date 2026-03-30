Ippica, Torino capitale del trotto europeo: il 6 aprile all’ippodromo di Vinovo il Gran Premio Costa Azzurra

TORINO - Mai come quest’anno l’Ippodromo di Vinovo sarà la casa della grande ippica italiana. Lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, l’impianto torinese ospiterà il Gran Premio Costa Azzurra, appuntamento di spicco internazionale inserito nel circuito dell’Uet Elite, la cui finale sarà, sempre a Vinovo, l’11 ottobre prossimo, giorno del Derby, che per la prima volta in 100 anni si sposterà da Roma a Torino. Sempre nella stessa data avranno luogo i due Derby dei 4 anni Anact Stakes+ Gran Premio Città di Torino. Un programma ricchissimo illustrato questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa presso il salone all'interno dell'impianto: a fare gli onori di casa Guido Melzi d'Eril, presidente e ad di Hippogroup Torinese, e il vice presidente Alessandro Ferraris. Ma anche Tamara Papiccio, Vice Presidente dell'U.E.T. e Coordinatrice della programmazione corse al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, oltre che Sonia Cambursano, Consigliera della Città Metropolitana di Torino.