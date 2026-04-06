Ippica, Torino: Gran Premio Costa Azzurra, trionfo di Always EK. Nei Derby 4 anni a segno Giovaz e Guglielmo Jet

TORINO – Finisce con un perentorio 3-0 la grande sfida di trotto tra Italia e Francia all’Ippodromo di Vinovo, come sancito dall'ordine d'arrivo del Gran Premio Costa Azzurra che in 63 anni di storia ha incoronato solo grandi campioni. E così è stato anche questa volta, con Always EK che ha trionfato davanti ad un grandissimo pubblico che ha gremito le tribune dell’impianto torinese. Non vinceva dallo scorso luglio ed è arrivato a Torino con la rottura nel Gran Premio Duomo che aveva visto trionfare Dany Capar. Ogni corsa però fa storia a sé e il figlio di Filipp Roc si è rifatto con gli interessi confermando due dati fondamentali: la coppia con Magnus Djuse funziona alla grande e adesso sono pronti per puntare al bis nel Lotteria di maggio ad Agnano vinto un anno fa. Il trionfo del Team Gocciadoro, che lo allena, é stato completato dal secondo posto di Free Time Jepson e dal terzo di Dany Capar, campione uscente. Ma non è tutto, perché Always EK ha anche demolito il record della corsa scendendo a 1'10.3. Solo quarto e quinto i primi due francesi, Igrec de Celland e Jabalpur.