Firenze, De Bisognosi trionfa nella 199ª Corsa dell’Arno

FIRENZE - È De Bisognosi il vincitore della 199ª Corsa dell'Arno, la competizione al galoppo più antica d’Italia. All’ippodromo del Visarno “Cesare Meli” di Firenze si è consumato il tradizionale appuntamento ippico nazionale con i migliori interpreti della specialità, in una giornata di piena primavera che ha richiamato migliaia di spettatori sulle tribune e intorno alla pista dell’impianto alle Cascine Tredici cavalli si sono affrontati sui 2.200 metri, severi anche per la buona lunghezza della dirittura fiorentina. Il betting indicava come favorito Verso le Stelle a osare per il bis del successo dello scorso anno. Consensi anche per Last Shamardal, l'altro peso più alto, per De Bisognosi in forma, e per Tamburo dal peso invitante come quello di Sopran Puccini. Il gruppo si lanciava non appena lo starter dava il segnale e le gabbie si aprivano. Sopran Puccini subito in testa davanti a No Further Comment, Martin The Saxon, De Bisognosi. La situazione sulla retta di fronte si cristallizza, ma le acque si agitano come uno tsunami in dirittura. Fantastico ventaglio con almeno dieci cavalli quasi su una linea, la corsa vive la sua massima incertezza. Calava Sopran Puccini pur rimanendo bene in quota con cuore e gambe, ma emerge De Bisognosi, e risaliva magnificamente Anthony. Trovava spazio solo alla fine Self Praise, sul passo cresceva Redimaggio. Tutti in un fazzoletto, ma sul palo resisteva De Bisognosi, sospinto in maniera superba da Andrea Mezzatesta. Un ultimo attacco, quello di Anthony, che cedeva al trionfo sul palo di De Bisognosi. Mirabile la difesa di Sopran Puccini, ancora terzo su Self Praise e Redimaggio. Sfortunato Theatre Lodge, non entrati nel vivo della lotta finale Verso le Stelle e Last Shamardal. Il vincitore, che aveva costruito la sua carriera in Sicilia, è adesso allenato da Pierantonio Convertino, che aveva vinto l'Arno da fantino, per i colori di Andrea Franco. Emozione al rientro, applausi, tondino gremitissimo nel momento della premiazione alla presenza del Sottosegretario del MASAF Patrizio La Pietra e del Direttore Generale per l’Ippica al MASAF Remo Chiodi. Gli altri sei vincitori di giornata sono stati Piccola Piuma nel Premio AnatoliJ Demidoff, Earth Fire nel Premio Ubertino Donati, Ravena Red nel Premio MASAF, Kabir nel Premio Natale di Roma, Alabama Pearl nel Premio Jebel Ali RC, e Il Frantoio nel Premio Raffaello Picchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Ippica