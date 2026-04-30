Napoli, domenica il Gran Premio Lotteria: 77ª edizione nel ricordo di Domenico Caliendo  

Il grande trotto internazionale torna a Napoli con il 77° Gran Premio Lotteria , una delle quattro corse del grande slam mondiale di specialità. Domenica 3 maggio all’Ippodromo di Agnano si alzerà il sipario su una delle competizioni ippiche più affascinanti di sempre, con un campo di partecipanti in cui figurano campioni che possono vantare nel loro ricco palmares alcune delle più importanti corse al trotto mondiali. Per la prima volta nella sua storia (si svolge dal 1947) quella del “Lotteria” sarà un’edizione intitolata alla memoria di una persona scomparsa: ricorderà il piccolo Domenico Caliendo , il bambino di due anni e mezzo deceduto dopo un trapianto di cuore al Monaldi di Napoli, sostenendo le attività intraprese dall'omonima fondazione a cui saranno devoluti per intero i proventi degli ingressi di domenica. Un pomeriggio sportivo di grande spessore, ma anche un’intera giornata di intrattenimento per il pubblico di tutte le età con esibizioni, musica, aree food e animazione per bambini. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 11:00 (ingresso 10 euro, incasso interamente devoluto alla Fondazione Domenico Caliendo), con l’inizio delle corse fissato per le 13:45.

Sfida tra big

Il 77° Gran Premio Lotteria “Memorial Domenico Caliendo” – UET Elite Circuit 2026 | Stage 6 (gruppo 1 per cavalli di ogni Paese di 4 anni ed oltre, € 830.000, 1.600 metri) vedrà 24 cavalli partecipanti suddivisi nelle tre batterie di qualificazione, ciascuna di 8 cavalli. La Finale sarà affare riservato ai primi tre classificati di ciascuna batteria, la Consolazione per quelli esclusi.

Tra i protagonisti più attesi nella batteria “A” Funny Gio, Falco Killer Gar e Dany Capar. Always Ek, vincitore del Lotteria 2025, torna quest'anno ancora con la guida dello svedese Magnus Djuse (in foto), inserito nella batteria “B” dove tra gli avversari più pericolosi avrà Cobra Killer Gar, uno dei cavalli italiani più vincenti di sempre sulla mitica pista nera di Vincennes. Nella batteria “C” figura Frank Gio, figlio del campione Face Time Bourbon, vincitore del Lotteria 2021, tra i migliori cavalli allo start. Tra gli avversari più insidiosi avrà in batteria Executiv Ek. In palinsesto oltre alle cinque corse del Lotteria anche i due grandi premi di gruppo 2 del Regione Campania(femmine e maschi) per cavalli europei di 4 anni sui 2.100 metri (€ 66.000 cad.).

A conferma della valenza internazionale tecnico-sportiva della competizione, la rete scommesse PMU in Francia ed ATG in Svezia accetteranno il gioco su tutte e cinque le corse del gran premio Lotteria, tre batterie, finale e consolazione, occasione di grande visibilità dell’ippica italiana all’estero verso un pubblico sempre più ampio.

La manifestazione è organizzata dalla New Agnano Arena & Races con il patrocinio di: MASAF - Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Regione Campania, Arus, Comune di Napoli, Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, Città Metropolitana di Napoli, Grande Ippica Italiana e USSI Unione Stampa Sportiva Italiana, in favore di Fondazione Domenico Caliendo, SHRO Sbarro Health Research Organization per la ricerca scientifica e Unitalsi Trasporto Ammalati Santuari Internazionali.