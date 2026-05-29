Milano, San Siro si veste a festa per il 143° Derby Italiano

MILANO – Sarà l’ ippodromo di San Siro il prossimo martedì 2 giugno a fare da cornice al 143° Derby Italiano , madre di tutte le corse e “Nastro Azzurro” dell’ ippica italiana, la prova per eccellenza che ogni anno consacra il miglior purosangue di 3 anni sulla distanza dei 2.200 metri. Il massimo appuntamento di vertice del galoppo nazionale, tradizionalmente legato all’ippodromo di Capannelle, si trasferirà per la terza volta nella sua storia fuori dal suo abituale palcoscenico a causa della temporanea indisponibilità dell’impianto capitolino. In una giornata destinata a unire tradizione, prestigio e spettacolo, la Festa della Repubblica ritroverà uno dei suoi appuntamenti sportivi più nobili, impreziosito anche da un’altra prestigiosa corsa, il Premio Presidente della Repubblica , e da un grande contenitore di eventi e intrattenimento pensato per il pubblico di tutte le età.

Derby Day

Il Derby Day è in assoluto uno dei momenti più importanti per spettacolo e selezione in tutti i Paesi in cui si disputano le corse dei cavalli. Anche in Italia il Derby rappresenta la prova più prestigiosa del calendario del galoppo nazionale, con la prima edizione che si disputò a Roma il 21 aprile del 1884 (vinse Andreina) alla presenza di Sua Maestà Umberto I, Re d'Italia, e un cronista d’eccezione: Gabriele D’Annunzio. Un appuntamento che arriva una sola volta nella vita di un cavallo, a 3 anni e poi mai più, meno di due minuti e mezzo per scrivere il proprio nome nell'albo d'oro e conquistare un posto tra le leggende dell’ippica italiana.

Nell’albo d’oro figurano grandi campioni del passato come Nearco nel 1938, Orsenigo nel 1943 con Enrico Camici, Botticelli, sempre con Camici nell’edizione del 1954, e poi Sirlad nel 1977, per citarne alcuni. Più di recente si annoverano Tuscan Gaze nel 2020, Tokyo Gold con Cristian De Muro nel 2021, Ardakan nell’edizione del 2022, Goldenas nel 2023, mentre nel 2024 sigillo di Borna e nell’edizione del 2025 la volata del fenomenale Molveno, con il sardo Marco Ghiani in sella.

Partenti e steccati

In 16 al via, 2.200 metri di pura adrenalina in pista grande e una dotazione da 640.000 euro. Il 143° Derby Italiano (Gruppo 2 per maschi interi e femmine di 3 anni) ha ufficialmente il suo campo partenti. Questo il cast dei candidati alla vittoria: Archers Bay, Arkansas, Bright Light, Bruxelles, Camponanes, Dastan, Dear Enemy, Dr Omran, Ex Animo, Grand Son of Dark, Hello Jo, Pashang, Quantas, Salitos, Topo Cinese e Venetian Prince.

Il sorteggio degli steccati preannuncia una battaglia tattica senza esclusione di colpi e grande spettacolo in pista. Il vincitore del Premio Parioli, Grand Son Of Dark, partirà dal numero più largo (16), il numero più basso è andato a Dr Omran. Archers Bay scatterà da un comodo 2 di corda, mentre Hello Jo dal numero 11. Buon sorteggio anche per Venetian Prince, che ha pescato il 6 di corda. La femmina Arkansas partirà con lo steccato 10.

Nel Premio Presidente della Repubblica (Gruppo 3 sui 1.800 metri) saranno sei gli anziani al via: Alburno, Best Lightning, Borna, Facteur Cheval, Grecian Storm e Woodchuck.

Il programma della giornata

L’inizio delle corse è fissato per le 14:00. Ad aprire sarà la corsa Fegentri. La seconda prova sarà il Premio Alessandro Perrone Listed (alle 14:35), seguita dal Premio Mauro Sbarigia Listed (15:10) e dal Premio Tudini per gli sprinters (15:45). Alle 16:30 l'altro piatto forte del convegno, il Premio Presidente della Repubblica, Gruppo 3 per gli anziani sui 1.800 metri con 200mila euro di dotazione. Alle 17:05 il Premio Domenico e Sergio Arnaldi farà da preludio al 143° Derby Italiano, la cui partenza è fissata per le 17:50. A chiudere il Carlo D’Alessio (alle 18:25) e il Premio Edmondo Botti alle 19.00, che chiuderà ufficialmente il programma.

Grande sport, ma anche tanto intrattenimento per il pubblico di tutte le età: ad accompagnare la programmazione ippica all’ippodromo di San Siro, musica, animazione per i più piccoli e tante attività in un’area museale a cielo aperto.