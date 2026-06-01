Derby Day -1: Milano si ferma per la corsa più attesa dell’anno

MILANO – Milano si prepara per l'appuntamento clou del turf nazionale: domani martedì 2 giugno l' ippodromo di San Siro sarà teatro della 143ª edizione del Derby Italiano di Galoppo , la madre di tutte le corse, prova per eccellenza per i cavalli di tre anni. Sedici pretendenti al via sulla distanza dei 2.200 metri, in una sfida che mette in palio una dotazione di 640mila euro e un posto nella storia dell’ ippica italiana: tutto in meno di due minuti e mezzo per scrivere il proprio nome nell'albo d'oro e conquistare un posto tra le leggende dell’ippica italiana. Non sarà però solo il Derby Italiano a catalizzare l'attenzione della grande giornata di San Siro: a rendere indimenticabile la celebrazione della Festa della Repubblica un cartellone di nove corse di grande spessore, tra le quali l'altrettanto prestigioso Premio Presidente della Repubblica , prova di Gruppo 3 che vedrà i cavalli di quattro anni ed oltre darsi battaglia sui 1.800 metri. Sarà una giornata di sport totale, arricchita da un programma di eventi collaterali pensato per coinvolgere il pubblico di ogni età: tra musica, animazione per i più piccoli e le suggestioni dell'area museale a cielo aperto, San Siro si prepara ad accogliere una festa dove l'eccellenza del turf incontra il divertimento per tutta la famiglia. Cancelli e biglietteria aperti dalle ore 12:00 (10 euro, ingresso gratuito per minori e over 70), l’inizio del convegno è fissato per le ore 14:00.

La storia

Il Derby è la madre di tutte le corse. Non è solo una prova ippica: è un rito, un simbolo collettivo, una parola che nel tempo è diventata sinonimo universale di sfida assoluta. In Inghilterra, e per decenni anche in Italia, il giorno del Derby aveva la forza di fermare una città intera. In Italia la prima edizione si disputò a Roma il 21 aprile del 1884 (vinse Andreina) alla presenza di Sua Maestà Umberto I, Re d'Italia, e un cronista d’eccezione: Gabriele D’Annunzio. La nascita del nome “Derby” risale al 1780, quando il destino di una corsa leggendaria fu deciso dal lancio di una monetina: una sfida a sorte tra Lord Edward Stanley e Sir Charles Bunbury, che regalò il nome del dodicesimo Conte di Derby a quella che, da quel momento, sarebbe diventata la competizione più iconica del mondo.

Il suo fascino nasce anche da una verità spietata: un cavallo può correrlo una sola volta nella vita, a tre anni. Se perdi quell’occasione, è finita per sempre. È questa irripetibilità a renderlo crudele, magnifico, unico. E anche oggi, in un mondo pieno di corse leggendarie, per qualsiasi proprietario, allevatore, allenatore o fantino, il Derby resta il Derby.

Il massimo appuntamento di vertice del galoppo nazionale, tradizionalmente legato all’ippodromo di Capannelle, quest’anno si trasferirà per la terza volta nella sua storia fuori dal suo abituale palcoscenico a causa della temporanea indisponibilità dell’impianto capitolino. Una giornata da sempre destinata a unire memoria, nobiltà, identità del nostro turf. Sulla sua pista hanno lasciato il segno i più grandi cavalli, fantini, allenatori e proprietari, in una storia che fino al 1981 fu riservata agli indigeni e poi si aprì al mondo, accogliendo campioni e giubbe internazionali come quella di Paul Mellon con Glint of Gold. Scorrere il suo albo d’oro significa entrare nel patrimonio più prezioso della nostra ippica: da Nearco a Tenerani, da Orsenigo a Botticelli e White Muzzle, fino a Mac Mahon. È la prova che il Derby non è soltanto una corsa: è la grande storia viva del galoppo. L’edizione dello scorso anno ha incoronato la volata del fenomenale Molveno, con il sardo Marco Ghiani in sella.

Le altre corse

Anche le altre prove di San Siro avranno tutte una valenza insieme di selezione e di spettacolo. L’inizio del convegno è fissato per le 14.00. Ad aprire sarà la corsa Fegentri. La seconda prova sarà il Premio Alessandro Perrone (alle 14:35), listed sui 1.100 metri per due anni, in cinque al via. A seguire il Premio Mauro Sbarigia (15:10), listed sui 1.600 metri per cavalli di tre anni, dove i partenti saranno dieci. Alle 15:45 ecco il Premio Tudini per gli sprinters, listed sui 1.200 metri in pista dritta con dieci protagonisti di tre anni e oltre: Ala Avio, Muchas Gracias, Noble Title, Patroclo, Profit Centre, Profumo di Iena, Sadalbari, Shaatir, Shy Feeling e Talentuosa.

Alle 16:30 l’altro piatto forte del convegno, il premio Presidente della Repubblica, Gruppo 3 per gli anziani sui 1.800 metri con 200mila euro di dotazione. Sei gli anziani al via: Alburno, Best Lightning, Borna, Facteur Cheval, Grecian Storm e Woodchuck.

Alle 17:05 il Premio Domenico e Sergio Arnaldi farà da preludio al 143° Derby Italiano, la cui partenza è fissata per le 17:50. A chiudere il Carlo D’Alessio (18:25, al via in sei), listed per anziani sui 2.800 metri, e il Premio Edmondo Botti alle 19.00, che chiuderà ufficialmente il programma.

La giornata di eventi

L'ippodromo di San Siro, nel contesto del 143° Derby Italiano, si trasformerà in una suggestiva area museale a cielo aperto, offrendo attività per il pubblico di tutte le età. I più piccoli potranno immergersi nell'atmosfera dell'Antica Roma nell'area paddock dedicata, o provare l'emozione del "Battesimo della Sella" in sella ai pony del Centro Ippico Lombardo. La giornata sarà animata dalla musica della Brianza Parade Band e dal DJ set di Fuat Sunay, mentre il pubblico potrà immortalare il ricordo della giornata tra caricature artistiche e il "Photobooth 360°". Eleganza e sport completeranno l'offerta: dagli spazi dedicati alla moda con cappelli e accessori presso la Palazzina del Peso, fino alle spettacolari esibizioni di scherma sulla pedana olimpica allestita accanto alla tribuna principale.