Torino, stasera a Vinovo il meeting internazionale Italia-USA

TORINO - L’ Italia sfida gli Stati Uniti questa sera all’ ippodromo di Vinovo . Torna in scena un appuntamento di trotto molto sentito sulla pista dell’impianto torinese, il classico Meeting Internazionale Italia-USA organizzato dal Gentleman Driver Club Piemonte Liguria. Dopo le prime due corse di ieri all’ippodromo Dei Fiori di Villanova D’Albenga, questa sera sono attese le prove conclusive del challenge nell’anello di Vinovo. Protagonisti 4 amatori americani che si confronteranno con gli iscritti al Gentleman Driver Club Piemonte Liguria: da una parte Jim Slendorn, Joe Lee, Antony Beltrami e Antony Verruso, di chiare origini italiane, mentre per l’Italia al via Cesare Bonacci, Stefano Manzato, Michele Bechis, Jacopo Brischetto ma anche le lady Evita Smorgon, Teresa Di Lorenzo e Manuela Proli.

Otto le corse in programma per la riunione di questa sera (inizio dalle 20:00, ingresso gratuito) che saranno dedicate alla Scuderia Del Castello di Luigi Colombino, iconico proprietario piemontese diventato da alcuni anni anche allevatore dei Joyeuse, che vediamo svettare dal Nord a Sud ma anche all’estero con i successi, fra tutti, di Etranger Joyeuse.

Fra i protagonisti più attesi nelle altre corse tornerà a Vinovo anche Alessandro Gocciadoro, che nel centrale di serata sarà alle guide di Ibarbo Zack, allievo di Edoardo Loccisano che presenterà anche Isabella Play. A sfidarli certamente Irmania Ral con Marco Stefani e Ambush Inthe Night con Pietro Gubellini, solo soletto in seconda fila. Bellissima corsa anche il premio Olivia Di Casei: 8 dietro le ali dell’autostart, tutti con chance di vittoria, a partire da Eclissi Di Re Dr, nonostante sia l’ultimo dello schieramento mentre davanti ci saranno cavalli importanti come Equipe Della Casa in pole position, Chemar e Fakir Roc.