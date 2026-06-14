Padova, capolavoro Dubhe Prav: domina il GP Grassetto e firma il bis con Santo Mollo

PADOVA – Serata di grande trotto quella consumata ieri all’ ippodromo Le Padovanelle per una delle corse più attese della stagione, il Gran Premio Ivone Grassetto , prova di Gruppo 2 sul miglio che ha visto sfidarsi alcuni dei migliori cavalli free for all del panorama nazionale ed internazionale. Per il secondo anno consecutivo è stato Dubhe Prav , il grande favorito della vigilia, a riconfermarsi protagonista assoluto della notte di Padova. Magistralmente interpretato da Santo Mollo , il portacolori della Scuderia Sant’Eusebio ha costruito la propria vittoria con una prestazione di forza, uno scatto imperiale per andare da subito al comando e una gestione della corsa con grande autorità.

LA CORSA - Dopo lo stacco della macchina, Click Bait è stato velocissimo in partenza, con Dubhe Prav subito al suo esterno. All’imbocco della prima curva Dana Ek era in posizione avanzata davanti a Ernesto Spritz, mentre Dylan Dog Font finiva rapidamente fuori gara. Dopo 200 metri Dubhe Prav passava al comando, completando il lancio e imponendo subito lo strappo importante. Click Bait restava secondo alla corda, davanti a Dana Ek, mentre Ernesto Spritz si scopriva dai birilli. Dopo i 400 metri in 28.5, la corsa trovava una fase di respiro nella retta opposta alle tribune, con Dubhe Prav a ritmo più controllato. I 600 metri venivano completati in 44.1, poi Ernesto Spritz decideva di avanzare sulla testa della corsa, mentre Pietro Gubellini riusciva a sistemarsi in seconda pariglia.

Dubhe Prav transitava agli 800 metri in 58.8, sempre leader della contesa e apparentemente in pieno controllo. Alle sue spalle Click Bait conservava la posizione in corda, Ernesto Spritz restava all’esterno senza però risultare incisivo, mentre Dana Ek e Dany Capar seguivano in scia. Nel tratto conclusivo Dubhe Prav allungava deciso, cercando il bis dell’edizione 2025. Dali Prav provava a muovere dalla terza posizione in corda e si lanciava all’inseguimento del battistrada. Gli ultimi due vincitori della corsa si ritrovavano così a giocarsi il successo, ma Dubhe Prav manteneva pieno controllo fino al traguardo, imponendosi in bello stile in 1.10.9. Per il figlio di Robert Bi si tratta della 18ª vittoria in carriera in 60 corse disputate, con un monte vincite che supera di poco i 390mila euro. Secondo posto per Dali Prav, autore di una prova generosa, terzo Click Bait, mentre Firmamento St chiudeva bene al quarto posto.

LA TRADIZIONE DEI ROCCA – Dubhe Prav è allenato da Filippo Rocca. Radici profonde e una passione che attraversa le generazioni: la famiglia Rocca ha saputo costruire, con la Scuderia Sant’Eusebio, un solido percorso nel mondo dell’ippica, arricchito dall’eccellenza nell'allevamento (il marchio ROC) oltre che da una lunga tradizione vitivinicola. Oggi, Filippo Rocca — figlio di Luca — porta avanti questa eredità con professionalità, vestendo appunto i panni di allenatore e guidatore.