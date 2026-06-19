Milano, febbre Oaks: domenica la madre delle corse in rosa

MILANO - Domenica 21 giugno la grande ippica torna all’ Ippodromo di San Siro con la 117ª edizione delle prestigiose Oaks d’Italia - Tattersalls , classicissima e madre delle corse in rosa che incoronerà la “Regina del galoppo italiano”. Prova di Gruppo 2 riservata alle femmine di 3 anni impegnate sulla distanza dei 2.100 metri, l’edizione di quest’anno si preannuncia a forte trazione internazionale, con un corposo contingente italiano chiamato a respingere l’assalto al titolo di numerose protagoniste in arrivo da tutta Europa. Un’autentica super domenica sulla pista dell’impianto lombardo, pronta a vivere anche le emozioni della UAE President Cup, del Gran Premio di Milano e del Premio Carlo Vittadini . L’inizio del convegno è fissato per le 17:00 (apertura cancelli 15:30, ingresso gratuito per under 18 e over 70). Musica, cultura e intrattenimento per il pubblico di tutte le età faranno da contorno allo spettacolo ippico per una prima domenica d’estate tutta da vivere.

DOMENICA IN ROSA - Il solstizio d'estate è un rito da celebrare, così come quello che si rinnova dal lontano 1910 per le Oaks d’Italia, ultima Classica italiana della stagione. Stamattina sono stati dichiarati i partenti con le relative monte: sarà un'edizione stellare, con ben 16 femmine al via. Dall’Inghilterra spiccano gli arrivi di Prizeland (Andrew Balding), affidata al rientrante Pierre-Charles Boudot, e della brillante Jennifer Jane (Charlie Johnston), che sarà interpretata da Silvestre De Sousa. Il tasso tecnico è garantito anche dai top jockey Maxime Guyon (su Arkansas) e dal nostro Cristian Demuro (su Kebrilla), oltre alla francese Lady Mara (Graffard) con Clément Lecoeuvre in sella. Si profila una sfida durissima anche contro la Germania, con la confermata Lady Evi (Wöhler). Il tutto si innesta nel corposo contingente italiano guidato dal team di Endo Botti che ne schiererà almeno 3 tra Chelsea Believe, Kebrilla e Regina Di Spade. Per Stefano Botti ecco anche Piccola Piuma (Saxon Warrior) e Pomeranica (Saxon Warrior).

1. ARKANSAS — M. Guyon

2. BRIGHT FILLY (L) — Ma. Sanna

3. CHELSEA BELIEVE — D. Vargiu

4. DREAM SICILY (L) — Gab. Cannarella

5. JENNIFER JANE — S. De Sousa

6. KEBRILLA — C. Demuro

7. LADY EVI — David Liska

8. LADY MARA — C. Lecoeuvre

9. LIZZANA — M. Ghiani

10. PICCOLA PIUMA — F. Branca

11. POMERANICA — M. Arras

12. PRIZELAND — P. C. Boudot

13. QUIBIA — B. Murzabayev

14. REGINA DI SPADE — D. Di Tocco

15. SAKURA — C. Colombi

16. SOUTH BLAZE — A. Orani

LE ALTRE CORSE – Nove corse, quasi 11 partenti in media per corsa. Tre pattern per purosangue inglesi, una pattern per purosangue arabi, una listed, un super handicap e tre handicap costituiscono il menu a disposizione degli appassionati. Quattro volte si correrà in pista grande, tre in pista media, una in pista dritta così come in quella in sabbia. Distanze dai 1200 ai 3000 metri. Nel super Sunday di San Siro riflettori puntati anche sul Gran Premio di Milano per un Gruppo 3 con protagonisti i cavalli di 3 anni ed oltre sui 2.000 metri, il Premio Carlo Vittadini, un Gruppo 3 per cavalli di 3 anni ed oltre che si confronteranno sul miglio, e l'affascinante sfida tra i purosangue arabi sulla pista in sabbia della UAE President Cup, un Gruppo 1 riservato ai cavalli di 4 anni ed oltre sui 2.100. A completare il programma ippico anche la Coppa d’Oro associata al Trofeo N.B.F. Lanes, il Super Handicap per il Premio Bersaglio –Trofeo Marco Bozzi Bloodstock, l’handicap valido per il Premio ITS – Italian Thoroughbred and Trotting Sales e, in chiusura di giornata, le due finali del circuito San Siro, il San Siro Mile e la San Siro Classic. Saranno in sei nel Milano, confronto intergenerazionale accettato dal runner-up del Derby Grand Son of Dark contro Alburno, Facteur Cheval, Santagada, Self Praise e Woodchuck. Ancora in sei anche nel Vittadini, in edizione autarchica con al via Elegant Power, Interstellar, Kabir, Lost President, Madram e Mordimi. Nella Coppa d'Orosaranno al via nove anziani. Dieci i protagonisti di 4 anni e oltre nella President Cup per purosangue arabi.