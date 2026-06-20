Londra, Giavellotto monumentale! Sue le Hardwicke Stakes al Royal Ascot

Una prestazione di grande spessore quella di Giavellotto, che ha costruito il successo con una prova solida e ben gestita, imponendosi al termine di una corsa risolta con qualità e progressione, confermando tutto il suo valore tra i fondisti di riferimento del panorama internazionale. Uno splendido duello in cui ha piegato, come già fece lo scorso anno, la favorita Kalpana, mentre al terzo posto terminava Goliath, che in carriera aveva vinto le King George. Determinante anche la monta di Oisin Murphy, impeccabile nell’interpretazione della corsa. Il fantino ha saputo amministrare Giavellotto con lucidità e sangue freddo, senza forzare i tempi, per poi lanciare l’attacco decisivo negli ultimi metri. In quel momento il cavallo ha cambiato passo con grande efficacia, producendo un’accelerazione netta e irresistibile che gli ha consentito di emergere con autorità. Sul traguardo è arrivata così una vittoria di peso, ottenuta con classe, potenza e una progressione finale di assoluto rilievo sul palcoscenico di Royal Ascot.

Una grande affermazione per il turf italiano in una corsa che già, negli anni '70, fu vinta da Ortis e Orange Bay, due vincitori del Derby Italiano, appartenenti e allevati da Carlo Vittadini, la cui corsa andrà in scena domani a San Siro. Per Giavellotto, quarto tra l’altro nell’Arco di Trionfo, possibile ingaggio, sullo stesso tracciato, a fine luglio nelle King George.