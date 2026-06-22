Francia, magistrale Présage Nocturne: vince il Grand Prix de Lyon

LIONE – Parla italiano l’edizione numero 150 del Grand Prix de Lyon, consumata in un caldo pomeriggio di corse all’ippodromo francese di Parilly. Présage Nocturne, il sei anni allenato da Alessandro Botti affidato alle sapienti mani del nostro Cristian Demuro, ha dominato la settima prova del Defì du Galop sulla distanza dei 2.400 metri. Il grigio portacolori della compagine formata da Paolo Zambelli, Mme Khaddam e dal noto giornalista sportivo Carlo Pellegatti, ha centrato la vittoria da un capo all’altro assumendo subito il comando e gestendo il ritmo con assoluta sicurezza.
LA CORSA - Sei i pretendenti al via. Espoir Avenir affianca Presage Nocturne nelle prime fasi, mentre Kliff Béré viaggia in terza posizione davanti a Pleaseman. Wafey e Chestnut Rocket restano nelle retrovie, in attesa dello sviluppo decisivo. Nel tratto conclusivo il ritmo sale. Kliff Béré prova ad avvicinarsi lungo la corda, Espoir Avenir cerca di resistere e Wafey produce una bella progressione, ma Présage Nocturne risponde con autorità alla sollecitazione di Demuro. Il grigio allunga con efficacia e si impone in pieno controllo, confermando il proprio ruolo di favorito. Wafay strappa la seconda posizione davanti al generoso Espoir Avenir.
“Bello vincere da netto favorito – ha dichiarato il co-proprietario di Présage Nocturne, il giornalista sportivo Carlo Pellegatti - Intelligente la programmazione di Alessandro Botti, suo scopritore e allenatore, che ha cambiato la distanza dai 3.000 metri ai 2.400 metri e la tattica di gara. Dopo un secondo posto sempre a Lyon, lo abbiamo visto dominare dal primo all’ultimo metro. Complimenti a Cristian Demuro, una condotta impeccabile. Mi ha divertito vederlo in uno scatto mimare le ali di un aereo, a conferma che oggi Présage Nocturne ha volato sulla pista verde. E siamo felici anche noi ‘passeggeri’ proprietari, che hanno trovato il cavallo della vita!”