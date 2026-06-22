Francia, magistrale Présage Nocturne: vince il Grand Prix de Lyon

LIONE – Parla italiano l’edizione numero 150 del Grand Prix de Lyon , consumata in un caldo pomeriggio di corse all’ippodromo francese di Parilly . Présage Nocturne , il sei anni allenato da Alessandro Botti affidato alle sapienti mani del nostro Cristian Demuro , ha dominato la settima prova del Defì du Galop sulla distanza dei 2.400 metri. Il grigio portacolori della compagine formata da Paolo Zambelli , Mme Khaddam e dal noto giornalista sportivo Carlo Pellegatti , ha centrato la vittoria da un capo all’altro assumendo subito il comando e gestendo il ritmo con assoluta sicurezza.

LA CORSA - Sei i pretendenti al via. Espoir Avenir affianca Presage Nocturne nelle prime fasi, mentre Kliff Béré viaggia in terza posizione davanti a Pleaseman. Wafey e Chestnut Rocket restano nelle retrovie, in attesa dello sviluppo decisivo. Nel tratto conclusivo il ritmo sale. Kliff Béré prova ad avvicinarsi lungo la corda, Espoir Avenir cerca di resistere e Wafey produce una bella progressione, ma Présage Nocturne risponde con autorità alla sollecitazione di Demuro. Il grigio allunga con efficacia e si impone in pieno controllo, confermando il proprio ruolo di favorito. Wafay strappa la seconda posizione davanti al generoso Espoir Avenir.

“Bello vincere da netto favorito – ha dichiarato il co-proprietario di Présage Nocturne, il giornalista sportivo Carlo Pellegatti - Intelligente la programmazione di Alessandro Botti, suo scopritore e allenatore, che ha cambiato la distanza dai 3.000 metri ai 2.400 metri e la tattica di gara. Dopo un secondo posto sempre a Lyon, lo abbiamo visto dominare dal primo all’ultimo metro. Complimenti a Cristian Demuro, una condotta impeccabile. Mi ha divertito vederlo in uno scatto mimare le ali di un aereo, a conferma che oggi Présage Nocturne ha volato sulla pista verde. E siamo felici anche noi ‘passeggeri’ proprietari, che hanno trovato il cavallo della vita!”