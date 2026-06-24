Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Torino, serata di stelle nell'infrasettimanale di Vinovo

Otto corse in cartellone per l'ultima notturna di giugno con i top driver Alessandro Gocciadoro, Roberto Vecchione e Matteo Zaccherini
Gianluca Meola
2 min
Torino, serata di stelle nell'infrasettimanale di Vinovo

TORINO – Mercoledì di trotto all’ippodromo di Vinovo, con l’ultima notturna del mese di giugno in una serata di otto corse di rilievo intitolate a cavalli della scuderia Pelè della famiglia Bitteleri, e a Monello Spin, un cavallo fantastico e brioso che ha lasciato il segno nell’ippica nazionale. Tanti cavalli in pista per una riunione (inizio alle 20:00) che segnerà il ritorno sulla pista torinese di Alessandro Gocciadoro, insieme a un altro top driver quale Roberto Vecchione e al capo classifica dei Gentleman Matteo Zaccherini. Nel premio Scuderia Pelè, otto cavalli di tre anni al via sul giro e mezzo di pista. Favori contesi fra Invidia Italia, allieva del Team Baroncini-Stefani e autrice di un percorso da capogiro all’ultima sulla pista, e i due di Filippo Rocca: Indigo Roc e Iago Roc. Rimane una corsa apertissima anche per la presenza alla prima uscita con il nuovo trainer dei Gocciadoro di Ideal Victory dal quale ci si può aspettare di tutto.

Corsa da capogiro la sesta, il premio Monello Spin: ancora otto i cavalli dietro l’autostarter, questa volta anziani. Praticamente un vero gran premio per la presenza di eccedenti cavalli come Freia Sl, Espresso Italia e Eclissi Di Re Dr, i più papabili, anche per la posizione di avvio. Jimmy Ferro rimane su di un lavoro pubblico sulla pista fatto la scorsa settimana, poco soddisfacente spesso in errore. Esterel Gi con peggior numero e Ngannou dovranno costruire dalla seconda fila. Infine nella prova riservata alla categoria dei Gentleman e Amazzoni, attesi Intens Joyeuse e Vittorio Bosia, quest’ultimo reduce da un ottimo debutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ippica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS