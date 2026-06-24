Torino, serata di stelle nell'infrasettimanale di Vinovo

TORINO – Mercoledì di trotto all’ippodromo di Vinovo, con l’ultima notturna del mese di giugno in una serata di otto corse di rilievo intitolate a cavalli della scuderia Pelè della famiglia Bitteleri, e a Monello Spin, un cavallo fantastico e brioso che ha lasciato il segno nell’ippica nazionale. Tanti cavalli in pista per una riunione (inizio alle 20:00) che segnerà il ritorno sulla pista torinese di Alessandro Gocciadoro, insieme a un altro top driver quale Roberto Vecchione e al capo classifica dei Gentleman Matteo Zaccherini. Nel premio Scuderia Pelè, otto cavalli di tre anni al via sul giro e mezzo di pista. Favori contesi fra Invidia Italia, allieva del Team Baroncini-Stefani e autrice di un percorso da capogiro all’ultima sulla pista, e i due di Filippo Rocca: Indigo Roc e Iago Roc. Rimane una corsa apertissima anche per la presenza alla prima uscita con il nuovo trainer dei Gocciadoro di Ideal Victory dal quale ci si può aspettare di tutto.