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Trotto, sabato al Garigliano va in scena il Gran Premio Freccia d’Europa

Appuntamento internazionale all’ippodromo di Santi Cosma e Damiano con la prova di Gruppo 1 tra le più prestigiose d’Italia. In cartellone pure il Gran Premio Unione Europea e il Gran Premio Unione Europea Filly
Gianluca Meola
3 min
Trotto, sabato al Garigliano va in scena il Gran Premio Freccia d’Europa

LATINA – Grande trotto domani, sabato 27 giugno, all’Ippodromo del Garigliano. Sulla pista di Santi Cosma e Damiano è la serata del Gran Premio Freccia d'Europa, corsa internazionale di gruppo 1 tra le più prestigiose d’Italia. Istituita nel 1953 e tradizionalmente disputata a Napoli presso l'Ippodromo di Agnano, la classica partenopea ha visto trionfare nel corso della sua storia alcuni dei più grandi campioni dell’ippica mondiale. L’edizione di quest’anno è stata trasferita al Garigliano in virtù della temporanea indisponibilità dell'ippodromo campano. Nove le corse in cartellone, un convegno impreziosito anche dal Gran Premio Unione Europea e dal Gran Premio Unione Europea Filly per una serata imperdibile coi migliori interpreti della specialità. L’inizio delle corse è fissato alle 19:30, il GP Freccia d'Europa è in palinsesto alle 22.25.

Saranno in 12 al via nel Gran Premio Freccia d’Europa, Gruppo 1 da 165mila euro riservata a indigeni ed esteri di 4 anni e oltre sulla distanza dei 1.600 metri. Sette gli allievi di Alessandro Gocciadoro, che sarà in sulky a Funny Gio col numero 5, quarta nella finale dell'ultimo Lotteria di Agnano. Ci saranno pure Bleff Dipa con l’11 (già a segno per due volte in questa corsa) interpretata da Enrico Bellei in sediolo, e il derby-winner Alrajah One con l’1 insieme a Roberto Vecchione. Always Ek, il più vincente del campo partenti con 31 vittorie, partirà col 10 e sarà guidato da Antonio Di Nardo. Marco Stefani sarà in sulky a Follia d’Esi, l’ultima vincitrice del recente Gran Premio della Repubblica disputato a Bologna partirà col numero 9. Arrivano in forma per questo appuntamento pure Ernesto Spritz (con Andrea Farolfi al 2), Fil Ek (al 4 con Pietro Gubellini) e Denver Gio (al 3 con Vincenzo Luongo). Al 6 e al 7 Dali Prav e Dany Capar, Finalmente Par con l’8. Chiude al 12 Click Bait.

Nove i pretendenti del Gran Premio Unione Europea, altra Gruppo 1 da 165mila euro riservata a maschi interi europei e femmine europee di 4 anni sui 2.100 metri. Pescano numeri favorevoli Gigia Da (1) con Gaspare Lo Verde, Gimmy Top (2) con in sulky Vincenzo Gallo e Gabrioz (5), con quest'ultimo che sarà interpretato da Antonio Di Nardo. Meno fortunati Guglielmo Jet (9) e Galileo Ferm (8). Infine, saranno 12 le femmine al via nel Gran Premio Unione Europea Filly, prova di Gruppo 2 da 66mila euro di dotazione riservata a femmine europee di 4 anni sul miglio. Gitana Flamenco (P. Gubellini) partirà con l'1. Buon 3 per Ginger Wise As, con Alessandro Gocciadoro che guiderà la sua stessa allieva.

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