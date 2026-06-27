Gran Premio Freccia d’Europa, Funny Gio domina al Garigliano

LATINA – Avvincente sabato di Gala all’ippodromo del Garigliano di Santi Cosma e Damiano, dove si è consumato il Gran Premio Freccia d’Europa 2026 , classica internazionale di Gruppo 1 sul miglio tra le più prestigiose d’Italia, riservata a indigeni ed esteri di 4 anni e oltre. Con una prestazione di altissimo livello sotto la guida di Alessandro Gocciadoro , anche suo allenatore, per i colori della Scuderia Comiantale, Funny Gio si è laureata nuova regina di questa edizione. La figlia di Face Time Bourbon e Amazing Gio si è imposta con linee tecniche di primissimo piano confermando tutto il proprio valore sulla pista che la vedeva imbattuta e dove aveva già vinto il Campionato Femminile a tre e quattro anni.

LA CORSA – Tre ritiri prima del via. Si corre senza Bleff Dipa, vincitore di due edizioni, Dany Capar e Click Bait. Dei 12 annunciati, diventano 9 i pretendenti al via. Alla chiusura delle ali emergono subito Denver Gio e Funny Gio, con quest’ultima brava a sistemarsi alla corda dopo il lancio iniziale. Denver Gio prende il comando, Funny Gio si accomoda in seconda posizione, mentre Alrajah One coglie un buon avvio e si sistema terzo. Più al largo si fa vedere Fil Ek, in aggiramento su Dali Prav. Dopo lo strappo iniziale, Vincenzo Luongo prova a graduare con Denver Gio: i 600 metri vengono completati in poco meno di 42, poi la corsa trova una fase più tattica, con metà percorso in 57.5 dopo una frazione intermedia in 15.8. Al chilometro, passato in circa 1.12, Denver Gio e Funny Gio sono ancora apparigliati, ma la femmina della Comiantale comincia a fare sul serio. All’imbocco della piegata conclusiva Funny Gio attacca a fondo e sembra subito in grado di passare su Denver Gio. Alle sue spalle prova a muovere Always Ek, ma dopo uno scambio finisce con lo sbagliare; in retta arriva anche l’errore di Fil Ek, Funny Gio, invece, entra in dirittura in chiaro vantaggio e allunga con margine, andando a vincere alla grande.

LE ALTRE CLOU – Delle nove corse in cartellone, la serata del Garigliano proponeva altre due prove clou. Nel Gran Premio Unione Europea, l’altra Gruppo 1 di stasera al Garigliano da 165mila euro riservata a maschi interi europei e femmine europee di 4 anni sui 2.100 metri, è ancora Alessandro Gocciadoro a imporsi in sediolo al suo stesso allievo, il favorito della serata, Guglielmo Jet. Una vittoria sul velluto per il figlio di Maharajah e Nagasaki Jet, che con una prestazione di netta superiorità sulla pista di Santi Cosma e Damiano ha saputo superare senza problemi l’handicap della seconda fila, andando presto al comando e chiudendo la partita con un’accelerazione decisiva nella fase conclusiva. Seconda Follia d’Esi, terzo Alrajah One. Il sabato di Gala all’ippodromo di Santi Cosma e Damiano si apriva con una prestazione stratosferica di Gloria Italia nel Gran Premio Unione Europea Filly, prova di Gruppo 2 da 66mila euro di dotazione riservata a femmine europee di 4 anni sul miglio. La portacolori della Scuderia W Giovane Italia, interpretata con grande fiducia da Andrea Farolfi e presentata al meglio da Mauro Baroncini, ha dominato la corsa sin dalle prime battute. Seconda Geber’s Dream, terza Gitana Flamenco.