USA, Rientro da favola per Umberto Rispoli a Los Alamitos: vittoria immediata dopo cinque mesi di stop

LOS ANGELES – Il terribile infortunio dello scorso 24 gennaio all’ippodromo americano di Gulfstream Park, ad Hallandale Beach, nel sud della Florida. Oltre cinque mesi di stop, segnati da interventi chirurgici complessi e da mesi di vere e proprie torture fisiche, come le ha definite lui stesso. Poi la riabilitazione, lunga e faticosa, e il durissimo lavoro di riatletizzazione. Infine il ritorno in sella, stavolta a Los Alamitos, nella Contea di Orange in California, su una pista americana uguale a quella dove tutto si era fermato, quasi in una sfida al destino. E lì, ancora una volta, la vittoria. Sembra la trama di un film, invece è la storia vera di un campione che rende orgogliosa l’Italia negli Stati Uniti. Già. Proprio lì, dove si stanno giocando i mondiali di calcio e l’Italia, ancora una volta, è la grande assente.

Umberto Rispoli torna in sella e lo fa nel miglior modo possibile: vincendo. Il fantino napoletano, uno dei jockey azzurri più celebri a livello internazionale, primo italiano nella storia a trionfare in una corsa della Triple Crown americana, le Preakness Stakes, ha trionfato sabato scorso al primo impegno agonistico dell’anno in sella a Faran, costoso puledro da Not This Time (acquistato per 3,4 milioni di dollari alle aste di Saratoga) di proprietà della Zedan Racing Stable e allenato da Bob Baffert, centrando il bersaglio in una maiden special weight sulla distanza dei 1.300 metri. Rispoli ha gestito con maestria la corsa, piazzando l’affondo decisivo nel finale. Dopo una condotta di gara impeccabile, il cavallo ha chiuso con autorità negli ultimi metri, regalando al jockey italiano un successo difficile da dimenticare.

“È stato fantastico rientrare con una vittoria – ha dichiarato Rispoli - dopo cinque mesi fuori sono ovviamente molto contento”. Spiega di aver affrontato la corsa con tranquillità: ”Pressione particolare non ne avevo, faccio questo mestiere da 21 anni ed ero abbastanza tranquillo. Avendo lavorato con Faran la mattina, sapevo già che tipo di cavallo fosse”. Prosegue: “Il nostro non è uno sport di gruppo: è uno sport di binomio, devi adattarti al cavallo e alla situazione". La vittoria immediata ha avuto un peso specifico importante sotto l’aspetto mentale: “Dieci anni fa, quando mi infortunai alla gamba a Hong Kong, ci avevo messo mesi per tornare a vincere una corsa. Stavolta il successo è arrivato subito, e questo ti rimette immediatamente in fiducia”. Parole importanti anche per il cavallo: “Faran è stato molto bravo. Secondo me migliorerà con il tempo e, se tutto procederà come deve, potrà avere un futuro molto brillante davanti a sé”. Non sono mancate le dediche: “La dedica speciale va sicuramente alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli, che mi sono stati vicini in questi cinque mesi difficilissimi. Un pensiero speciale anche alla clinica TVA di Madrid, a Joaquín Juan e a tutto il suo team, per quello che hanno fatto con me e per il lavoro svolto insieme in sei settimane sulla gamba”. “Sai – conclude - Joaquin Juan è uno che lavora con Cristiano (Ronaldo, ndr), e adesso impegnato in Coppa del Mondo proprio con lui. CR7 è nelle sue mani, nelle mani del suo team, e quindi ti posso garantire che è stata un'esperienza formidabile”. Un percorso di recupero intenso e condiviso fino all’ultimo: “Sono ancora in contatto con loro, ci siamo sentiti anche ieri. Abbiamo una chat di gruppo su whatsapp ed è stato bello condividere questa vittoria con loro. Erano molto entusiasti e contenti per me”.

Rispoli ora punta dritto al meeting estivo di Del Mar (partenza il 17 luglio). Le aspettative di un top trainer come Baffert, che lo ha subito gettato nella mischia su un puledro da 3,4 milioni di dollari, è la prova della fiducia riposta nel talento e nel valore assoluto di Umberto.