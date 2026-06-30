Norvegia, domenica l’Ulf Thoresen Grand International: l'Italia con Executiv Ek e Alessandro Gocciadoro

Saranno in dieci al via. Il nome di maggiore richiamo sarà quello di Don Fanucci Zet, un mese fa vincitore di una delle batterie dell’Elitloppet chiuso poi in finale al quinto posto. Dalla classicissima di Solvalla il dieci anni allenato da Daniel Redén non ha più corso: ripartirà dunque dalla Norvegia, guidato da Örjan Kihlström con il numero 7. Il compagno di training Kentucky River, affidato a Magnus Djuse, avrà invece il numero 2.

L’Italia sarà rappresentata da Executiv Ek, allenato e interpretato da Alessandro Gocciadoro, che partirà col numero 3: reduce da un periodo meno favorevole, il 6 anni figlio di Face Time Bourbon e Nike Ek ha centrato l'ultimo successo a Paris-Vincennes lo scorso gennaio nel prestigioso Prix de Luxemburg. Il portacolori della Biasuzzi avrebbe dovuto correre il 20 giugno in Finlandia, ma é stato ritirato. Il Gran Premio norvegese resta tuttavia una corsa di Gruppo 1 particolarmente gradita agli italiani, essendo stata vinta in passato da Lord Capar, Marco di Jesolo, Rod Stewart, Tuonoblu Rex, Twister Bi, Vitruvio e Banderas Bi.

I partenti di domenica prossima in Norvegia:

1. GET A WISH (R.Bergh)

2. KENTUCKY RIVER (Magnus A Djuse)

3. EXECUTIV EK (A.Gocciadoro)

4. KING OKAY (E.Rennesvik)

5. BETTING RACER (B.Goop)

6. CHARRON (Magnus Tien Gundersen)

7. DON FANUCCI ZET (O.Kihlstrom)

8. DAIM BRODDA (E. Hoitomt)

9. BEFORE TAKEOFF (D. Wajersten)

10. POWWOW (L.Anvar Kolle)