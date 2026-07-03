Da Napoli a Cesena fino in Norvegia: il weekend di fuoco del trotto italiano

CESENA – Grande weekend di trotto alle porte. L’ ippica italiana torna a vivere un fine settimana intenso tra classiche, cavalli di primo piano e piazze che tornano a occupare il centro della scena. Dagli appuntamenti domestici fino alla Norvegia, il calendario concentrerà in poche ore una sequenza di prove capaci di offrire contenuti tecnici, motivi di interesse e una vetrina internazionale di grande rilievo.

Si parte domani, all’ippodromo del Savio di Cesena, con l’atteso Gran Premio Riccardo Grassi, corsa internazionale dal 1975 ed evento cardine del trotto romagnolo intitolato a uno dei pionieri della specialità, sfida sul miglio riservata a cavalli esteri di 4 anni e oltre e cavalli indigeni di 5 anni e oltre. Il sorteggio ha regalato il miglior numero (1) a un prospetto in continua ascesa come Firmamento St, 5 anni di colori veneti forgiato da Mauro Baroncini ed affidato a Marco Stefani, il quale aspira al primo successo classico dopo brillanti piazzamenti in corse di gruppo. Al suo fianco avrà Emma Dei Veltri (2), la regina di denari della contesa sarà la probabile battistrada allo stacco ed è attesa ad un percorso d’avanguardia con un Enrico Bellei sempre sulla cresta dell’onda. L’inizio delle corse è fissato alle 20:45, il GP Riccardo Grassi è in palinsesto alle 23:05.

Domenica 5 luglio torna il Gran Premio Città di Napoli, classica d’estate riservata al circuito dei 3 anni indigeni maschi e femmine che per questa edizione atterrerà sull’anello del Garigliano, a Santi Cosma e Damiano. Il trasferimento della corsa è stato disposto dal MASAF a causa della temporanea indisponibilità dell’ippodromo di Agnano. Terza delle prove di Gruppo 1 dedicate alla generazione 2023, verso la strada del Derby di ottobre, il tradizionale appuntamento sulla distanza dei 2.100 metri con 165mila euro di dotazione vede al via gran parte dei migliori soggetti di questa generazione. Numero favorevole per Il Trio Jet (3), che sarà interpretato da Santo Mollo. Riflettori puntati pure su Ioann Ferm (6) e Incanto Three (7), entrambi solitamente impiegati in progressione, e capaci anche di vincere in prove di gruppo. Partirà dalla prima fila pure Iambellesi Tq (4), con Marco Stefani in sulky. Il Gran Premio Città di Napoli Filly, la Gruppo 2 riservata a femmine indigene di 3 anni sulla distanza dei 1.600 metri da 66mila euro di dotazione, vede Ingrid Am con l’1 nel ruolo di favorita.

L’attesa è grande domenica anche per il Gran Premio norvegese dell’Ulf Thoresen Grand International, che si correrà a Jarlsberg, dove l’Italia sarà rappresentata da Executiv Ek, allenato e interpretato da Alessandro Gocciadoro. Nell’undicesima tappa dell’UET Elite Circuit, il sei anni figlio di Face Time Bourbon partirà col numero 3.