Cesena, prova di forza di Elise Ana: suo il Gran Premio Riccardo Grassi

CESENA - Elise Ana si aggiudica il Gran Premio Riccardo Grassi 2026 , una delle grandi classiche del trotto italiano che si è consumata ieri sera all' ippodromo del Savio di Cesena . La tradizionale sfida sul miglio riservata a cavalli esteri di 4 anni e oltre e cavalli indigeni di 5 anni e oltre ha premiato la sei anni guidata da Vincenzo Luongo, che si è imposta in coast to coast al termine di una corsa tutta di testa esplosa poi in un finale al cardiopalma. La figlia di Maharajah e Carlos Goldie, allenata da Gennaro Casillo coi colori di Jean-Claude Xuereb, ha saputo gestire ritmo e posizione fino al traguardo. Per Elise Ana è la diciannovesima vittoria in carriera su 58 uscite, la seconda di rilievo dopo la conquista del Gran Premio Trinacria di due anni fa a Palermo, con il conto in banca che sale a oltre 121mila euro di somme vinte.

LA CORSA - Allo stacco della macchina Elise Ana è subito la più veloce, prendendo il comando davanti a Firmamento St. Dalla seconda fila parte fortissimo Diamond Francis, presto allo scoperto, mentre Atik Dl si sistema alla corda ed Emma dei Veltri muove in mezzo alla pista per risalire e portarsi all’esterno della battistrada. I primi 200 metri vengono completati in 14, poi il quarto in 29.5. Eliseana resta leader, con Firmamento ST alle spalle ed Emma dei Veltri al suo fianco. Diamond Francis viaggia in seconda pariglia, mentre più indietro seguono Atik Dl, Jimmy Ferro Br, Fenicia As, Fellow Wise As, Dylan Dog Font e Flash Np. Il primo giro si chiude in un minuto netto, con Elise Ana ancora a dettare i tempi. Il chilometro passa in 1.14.7, su schema tattico, prima dell’accelerazione sulla retta opposta: 13.6 il parziale, con Elise Ana che prova ad allungare e mettere in difficoltà gli avversari. In retta d’arrivo Firmamento St trova lo scatto e tenta il varco all’interno, mentre Diamond Francis prova a risalire in mezzo alla pista. Atik Dl resta senza spazio in corda e Fellow Wise As, dalle retrovie, trova un finale importante lungo lo steccato. Davanti, però, Elise Ana resiste a tutti e va a vincere una corsa combattutissima. Il tempo ufficiale di 1.13.0 premia il coast to coast di Elise Ana. Alle sue spalle Fellow Wise As (1.13.1) completa una rimonta notevole dall’ultima posizione, Firmamento St terzo in fotografia (1.13.2). Nel mucchio selvaggio creatosi sul palo in una coaticissima retta d’arrivo, Jimmy Ferro al quarto posto su Atik Dl al quinto, sesta Emma dei Veltri.

LE ALTRE PROVE - Il convegno di Cesena ha regalato emozioni sin dal prologo, riservato ai due anni e vinto a tempo di record, europeo sulla breve distanza in pista da 800 metri, da Lovely Grif, che in un siderale 1.14.3 ha dominato sui rivali nelle mani di Andrea Farolfi per il training del maestro dei puledri Walter Zanetti, con la corsa “degli altri” a premiare con il secondo posto Latina Jet su Lisa Gso. I gentlemen sono stati i protagonisti della seconda corsa, che ha visto il brillante coast to coast di Elettra Grif chiuso vittoriosamente in 1.14.3 per la guida di Daniele Zanardi. Al secondo posto un Conan Op arroccato alla corda e Discovery Mail. Favoriti al betting, Iceberg Lp e Roberto Vecchione hanno tenuto fede al ruolo affidatogli vincendo alla terza in 1.15.9 davanti a Italo Ssg e Invictus Bi, mentre alla quarta ancora Vecchione in evidenza grazie a Doge Ferm, brillante ed esperto specialista dello schema ad handicap che dopo percorso d’avanguardia ha respinto l’ultimo assalto portatogli da Elleboro Dr. Grande favorito alla quinta, il veneto Ghibbs Francis ha conquistato il quarto alloro consecutivo regalando il raddoppio serale a Andrea Farolfi nel successo ottenuto in 1.13.9 su Gioconda Cap e Galassia Gielle giunte intervallate tra loro. Al termine della serata, bel primo piano per Ilary Pan, filtrata al comando sin dalle prime battute di gara e poi preminente in 1.14.9 con Enrico Bellei alle redini, davanti a Miss Ninie e Indica Jet.