Il Trio Jet domina il Gran Premio Città di Napoli 2026, In The Night Gar reginetta del Filly

SANTI COSMA E DAMIANO (LT) - Il Trio Jet conquista l’edizione 2026 della grande classica d’estate partenopea, il Gran Premio Città di Napoli , Gruppo 1 riservata al circuito dei 3 anni indigeni maschi e femmine disputata all’ippodromo del Garigliano di Santi Cosma e Damiano. Nel tradizionale memorial intitolato alla dinastia trottistica della famiglia Cervone, il tre anni figlio di Wishing Stone e Troika Jet, grande favorito alla viglilia, ha confermato il proprio ruolo di riferimento generazionale imponendosi da un capo sotto la guida di Santo Mollo per il training di Alessando Gocciadoro e i colori di Stefano Bondi.

Dopo il ritiro di Ideal Turdance, sono stati in 11 a presentarsi dietro le ali della macchina. Allo stacco, Il Trio Jet è tra i più pronti insieme a Iambellesi Tq e Ita Pal Ferm. L’allievo di Alessandro Gocciadoro prende subito il comando davanti a Iambellesi Tq, mentre Iron Wise L sbaglia nelle prime fasi. In terza posizione si sistema Indomito Fi. Il primo quarto viene completato in 32.2, su ritmo molto controllato, con Il Trio Jet padrone della corsa. I 600 metri passano in poco più di 47, poi davanti alle tribune il battistrada mantiene circa due lunghezze su Iambellesi Tq. Alle loro spalle si organizzano le pariglie, con Ita Pal Ferm in seconda di fuori, seguito da Incanto Free e Ippopotamo Tq.

Dopo il chilometro, Il Trio Jet cambia decisamente registro e allunga sulla dirittura di fronte, portando il margine fino a quattro lunghezze. Iambellesi Tq resta il primo inseguitore, mentre Ita Pal Ferm prova la mossa in terza corsia. Il miglio viene completato in 1.58.2, con un ultimo parziale della retta opposta in 13.8. In dirittura d’arrivo Iambellesi Tq prova a ricucire il divario e insiste fino al palo, ma Il Trio Jet si difende con autorità e respinge ogni tentativo, conservando tre quarti di lunghezza di vantaggio e mettendo la vittoria in ghiaccio in 1.13.0. Terzo posto per Ita Pal Ferm, a qualche metro dai primi due. Per Il Trio Jet sono 13 corse, 7 vittorie e 6 piazzamenti, mai fuori dal podio nella sua carriera.

Nel Gran Premio Città di Napoli Filly, la Gruppo 2 riservata a femmine indigene di 3 anni sulla distanza dei 1.600 metri, successo di forza di In The Night Gar, portacolori della Comiantale, interpretata da Federico Esposito per il training di Alessandro Gocciadoro, che ha costruito il successo con una progressione decisa nella fase finale al termine di un testa a testa con Irma Ferm.

In 12 al via. Ingrid Am sbaglia subito in partenza lungo la corda, mentre In Scream Gio si porta subito in evidenza. Irma Ferm, però, la prende rapidamente sotto tiro e passa al comando già a metà della prima piegata, dopo un lancio in 13.4. Il quarto iniziale viene completato in poco più di 28, con Irma Ferm leader davanti a In Scream Gio e In The Night Gar in posizione avanzata. Davanti alle tribune Irma Ferm continua a dettare il ritmo, con In Scream Gio alle sue spalle, In The Night Gar a contatto, poi Iris Gar e Idra Pal Bar. I 600 metri passano in poco meno di 42, il mezzo miglio in 58, quindi il chilometro in 1.12.8, con In The Night Gar che comincia a portarsi all’esterno della battistrada.

Ai 1.200 metri, transitati in 1.26.9, Irma Ferm è ancora davanti, ma In The Night Gar insiste e ai 250 finali porta l’attacco decisivo. All’ingresso in retta Irm Ferm prova a replicare lungo la corda, ma In The Night Gar è incisiva e completa l’opera nei pressi del palo. Successo dunque per In The Night Gar davanti a Irma Ferm, con I Love America terza.