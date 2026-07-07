Milano, grande galoppo a San Siro: tornano il Premio Lombardia, il Premio De Montel, il Mantovani e il Regoli

MILANO - Grande galoppo stasera all'ippodromo di San Siro , che per la 42ma stagionale, penultima della sessione estiva, ospita otto prove di rilievo con i migliori protagonisti della scena nazionale. In pista due listed di classe 1 valide per il Premio Giuseppe De Montel e per il Premio Gino e Luciano Mantovani , ai quali si aggiunge il Super Handicap per il Premio Lombardia . E poi il Quintè del Premio Luigi Regoli , handicap di classe 4 sui 1.800 metri in pista media per i 3 anni ed oltre. Un serata che prenderà il via alle 19:10 con la prima corsa in cartellone.

Il Premio Giuseppe De Montel è la quarta delle otto prove in programma. Attesissima la listed per i cavalli di 2 anni sui 1.400 metri in pista media riservato ai maschi e ai castroni. Fascino a bizzeffe, a partire da Maurizio Acquaviva che arriva già laureato di listed e con esame distanza e curva da affrontare che, invece, ha già passato a pieni voti Niente Scuse, a sua volta imbattuto in due ingaggi in cui ha lasciato notevoli impressioni. Grand Gnirevos e Moonlight Night hanno vinto in progresso le rispettive maiden, mentre Crazy Beard ha fatto centro al debutto nonostante un atteggiamento verdissimo ma con potenzialità evidenti.

L’altra listed da non perdere arriva subito dopo, è il Gino e Luciano Mantovani, prova gemella della precedente ma riservata alle sole femmine. Anche qui ci sono molto elementi pieni di appeal, soprattutto Minzova che ha sempre marcato un passo avanti importante nelle sue tre corse, fino al terrificante assunto nel trial di preparazione per questa prova che le assegna la prima citazione. Charme Bear, dal canto suo, non poteva non impressionare di più nel Crespi per la sua eccezionale attitudine con la stessa runner-up di quel giorno, Give You My Love, passabile di miglioramento importante essendosi dimostrata ancora molto acerba.

Tra le tre più importanti corse della riunione, ecco il Premio Lombardia, super Handicap per i soli cavalli anziani impegnati sul miglio e mezzo in pista grande. Campo particolarmente tosto in cui Anthony, Pensoso e Nonna Vanda, ultra comprovati in contesti analoghi, appaiono come principali protagonisti, ma con la preferenza per la linea che ha visto finire primo e secondo Over Solution e Oberer, con quest’ultimo che può prendersi la rivincita in uno schema tattico più felice. Palazzo Blu ha steccato alla prima in Italia, ma resta un elemento potenzialmente di prim’ordine.

Il programma milanese prevede anche un handicap di classe 4 sui 1.800 metri in pista media che vale come Quintè intitolato a Luigi Regoli. Non si fa certo fatica a trovare candidature autorevoli, tra le quali quella del giovane Alligalli, che senza dubbio sta affrontando una fase di crescita che ci spinge a pensare ad un ulteriore passo avanti. Womp Womp e Otello sono uno più cattivo dell’altro, con gli stessi Bye Bye Sensazione e Beholder da inserire in prima linea per forza di cose. Greenvalchiria sta andando fortissimo nel periodo, mentre Burning Kissha già vinto una corsa uguale sulla pista e la distanza. Attenzione anche a Daarree che arriva da due sfortunate prove in amatori.