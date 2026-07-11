Livorno, Max Allegri subito a segno con il suo Strong Alpha

LIVORNO - Ha subito un protagonista d'eccezione la tanto attesa riapertura dell’ippodromo Federico Caprilli di Livorno. Strong Alpha, portacolori di Massimiliano Allegri già vincitore della prestigiosa Coppa del Mare 2025, ha centrato la vittoria nella prova più importante della serata, il Premio Accademia Navale, handicap di classe III per cavalli di tre anni e oltre sulla distanza dei 2.250 metri.
Affidato alle sapienti mani di Mario Sanna, il sei anni di proprietà del nuovo allenatore del Napoli è andato al comando e ha dettato il ritmo della gara fino in dirittura dove il rientrante Vola Gesso, con gran volo esterno, ha cercato di superarlo ma è terminato all’incollatura del rivale. Al terzo posto un positivo Manning.
A ritirare il premio dell’Accademia Navale il padre di Max Allegri, Agostino, insieme sul palco con il Comandante dell’Accademia, Contrammiraglio Alberto Tarabotto, e il sindaco della città natale del tecnico toscano, Luca Salvetti.
Nel Premio Marina Militare, la Tris – Quarté – Quinté nazionale, il chiacchierato Offbeat ha vinto molto facilmente allontanandosi nei metri conclusivi da Il Grande Damian e Nefele. L’arrivo è stato completato dal 4° posto di Insiena e dal 5° di Coinin Caisc e ha generato una quota per la scommessa Quinté di 3.453,61.
Nel Premio Veliero Amerigo Vespucci Partenope partiva come la nettissima favorita e dopo sfrontato percorso in avanti è entrata in retta in chiaro vantaggio e lo è stata fino ai 100 metri finali quando il debuttante Pippo Nero, con uno scatto imparabile, l’ha battuta chiaramente. Sentiremo parlare ancora di questo allievo di Pierantonio Convertino.