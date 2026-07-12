Montecatini, successo di Goodbye Kiss nel 73° Gran Premio Nello Bellei

MONTECATINI - Serata di gala ieri all 'ippodromo Sesana di Montecatini , dove è andata in scena l'edizione numero 73 del Gran Premio Nello Bellei , classica del trotto italiano riservata ai cavalli di 4 anni sulla distanza del doppio chilometro intitolata a uno dei driver che hanno fatto la storia dell’ ippica italiana. Successo perentorio per Goodbye Kiss , grande favorito alla viglia, che insieme con Antonio Di Nardo ha dominato tatticamente la corsa concedendo poco spettacolo agli spettatori presenti sulle tribune dell'impianto toscano. L'allievo di Alessandro Gocciadoro , portacolori della Topo Armando Srl, si è ritrovato al comando sull’errore di Gill Dorial e una volta in testa, dopo un primo chilometro in 1.19.1, ha legittimato la sua superiorità con un secondo chilometro percorso in progressiva accelerazione, che gli ha permesso di spegnere le ambizioni dei rivali e di spaziare a media di 1.14.7.

Lo score del figlio di Nad Al Sheba mette così in archivio il quindicesimo successo su 21 uscite, annoverando col successo di ieri sera nel proprio palmares il secondo Gruppo 3 della carriera dopo il Gran Premio Trinacria conquistato la passata primavera. Goelicher St è stato l’unico a provare a smuovere le acque: il cavallo di Mauro Baroncini si è avventurato in un oneroso percorso all’esterno, che però ha pagato a caro prezzo sul penultimo rettilineo, quando sull’accelerazione del vincitore è stato costretto ad alzare bandiera bianca. L’outsider Giove Dei Rum ha invece sfruttato al meglio la posizione in scia al vincitore per accaparrarsi un insperato secondo posto, precedendo Giorgia D’Esi che dopo corsa in corda ha sprintato bene in retta.

Nell'altra centrale di serata, al ritorno in Italia dopo un paio di tentativi non troppo fortunati a Vincennes, Ischia Joy dominava il Premio Sperlak, condizionata sui 2.040 metri per cavalli di 3 anni: rilevato in breve al comando Impressive Dance, l’allieva di Erik Bondo con Francesco Facci ai comandi dopo un chilometro tranquillo in 1.17 cambiava decisamente registro per far pesare il percorso esterno al controfavorito Iridio. Sull’errore del rivale al termine della curva finale, la figlia di Mister JP poteva fare passerella in retta a media di 1.14.4. In attesa di regalare al suo prestigioso proprietario Jean-Pierre Barjon il primo successo in Francia, la figlia di Mister J.P. si conferma quasi infallibile sulle piste italiane dove ha ottenuto cinque successi in sei tentativi. Sfortunato Iridio, in errore al termine della curva quando ancora alitava sul collo alla vincitrice che pure stava sparando parziali notevoli. Sulla pista di casa tornava a correre bene Ipomea di Poggio, che complice l’errore del coetaneo di Marjo Natynki emergeva al secondo posto, a lunghezze dalla vincitrice ma comunque ben avanti a Iris Amg che vinceva la volata per il terzo posto.