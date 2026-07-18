Montecatini, domani il 72° Gran Premio Società Terme

Dieci i pretendenti al titolo, in primis Inimitable, allievo di Gennaro Casillo che a 2 anni si era mostrato come uno dei migliori prospetti della sua generazione, ma poi il cavallo poi ha avuto qualche problema fisico e, di fatto, è rientrato dal Gran Premio Nazionale. Ultimamente, però, ha svolto una prova pubblica proprio in preparazione di questo Gp e si è mosso bene. L’alternativa ad Inimitable potrebbe essere Indianfire WF, imbattuto nella nuova versione ed autore di prestazioni importanti ad inizio mese. Da non sottovalutare Infinito VF ed Invictus KB Font pronti ad inserirsi nel caso di sviluppi favorevoli della corsa. L'edizione 2025 del Gran Premio Società Terme era stata vinta da Goelicher St, portacolori della scuderia Warriors con Marco Stefani alla guida, davanti a Giotto Ek (secondo) e Go Big Effe (terzo). Record della corsa al tempo di 1.13.6.

Il Sesana sarà teatro di otto corse in cartellone (inizio dalle 20:00) tra le quali spiccano pure due interessanti prove per la leva 2023: la prima è in apertura per il Premio Lando Lenzi con i gentlemen in pista alla guida dei cavalli di 4 anni, la seconda è la condizionata per il Premio Crevalcore alla quinta corsa in palinsesto.