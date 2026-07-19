USA, Umberto Rispoli trionfa a Del Mar con Journalism

La vittoria è giunta al termine di una corsa al cardiopalma. Nonostante una partenza disastrosa, in cui il cavallo ha colpito la gabbia perdendo almeno quattro lunghezze sul resto del gruppo, Rispoli ha mantenuto la calma, guidando il figlio di Curlin in una rimonta poderosa. Con un allungo deciso nel rettilineo finale, Journalism ha recuperato terreno su Shea Brennan e Iron Man Cal, chiudendo con tre quarti di lunghezza di vantaggio.

Al termine della prova, il nostro Umberto Rispoli ha dichiarato: “È stata una partenza negativa, ovviamente, ma non era la prima volta che mi trovavo in una situazione simile. Ma conosco le qualità di Journalism e so cosa è in grado di fare”.

Dopo aver affrontato nel corso della carriera quasi tutti i migliori cavalli degli Stati Uniti, Journalism, maschio di quattro anni da Curlin e Mopotism, da Uncle Mo, sembrava atteso dal compito più semplice dai tempi del suo maiden nel GII San Diego Handicap di sabato a Del Mar. Chi lo aveva visto superare difficoltà apparentemente insormontabili nel successo dello scorso anno nelle GI Preakness Stakes, tuttavia, conosce bene la sua inclinazione per i finali ad alta tensione.

Quella che avrebbe dovuto essere una vittoria relativamente agevole si è trasformata infatti in una prova di forza, dopo una partenza disastrosa. Journalism ha probabilmente anticipato lo scatto delle gabbie, caricando in avanti proprio mentre l’assistente starter cercava di trattenerlo. Quando le porte si sono aperte, il favorito è rimasto immediatamente attardato, uscendo cinque o sei lunghezze dietro agli avversari.

Journalism ha così chiuso il gruppo dei cinque partecipanti, mentre Mirahmadi, da Into Mischief, al rientro dopo il secondo posto ottenuto nella stessa corsa l’anno precedente, dettava il ritmo con passaggi in 23”34 e 47”47. All’ingresso della curva The Goat, da Midshipman e più volte vincitore di Gruppo 1 in Cile, è passato momentaneamente al comando.

Umberto Rispoli, tornato in sella a Journalism per la prima volta dal secondo posto ottenuto nelle GI Pacific Classic dello scorso anno, ha progressivamente ridotto il distacco, portando il cavallo all’esterno prima di aggirare con facilità l’intero gruppo e assumere il comando a un furlong dal traguardo.

Da quel momento la corsa si è trasformata in una passerella. Journalism, con le orecchie rilassate, ha controllato il generoso tentativo di Shea Brennan, da Tough Sunday, imponendosi di tre quarti di lunghezza. Iron Man Cal, da Collected, ha conquistato il terzo posto, staccato di altre due lunghezze e un quarto, al debutto sulla sabbia. Il vincitore ha coperto il miglio e un sedicesimo in 1’42”65.

«Era proteso in avanti, poi ha fatto un passo indietro proprio nel momento in cui si sono aperte le gabbie - ha spiegato ancora Rispoli su quanto accaduto in partenza - Journalism è partito un po’ lentamente e credo abbia concesso agli altri cinque o sei lunghezze. Alla prima curva, però, ero già tranquillo. Aveva recuperato e sapevo di avere ancora il cavallo sotto di me. Possiede grande classe. In corsa bisogna sempre essere prudenti, perché può accadere qualsiasi cosa, ma oggi era nettamente il migliore. Quando è arrivato il momento, ha risposto». L’allenatore Michael McCarthy ha sintetizzato così la prestazione: «Ha vinto la sua classe».

Prima di sabato era trascorso esattamente un anno dall’ultima vittoria di Journalism, ottenuta nelle GI Haskell Stakes del 2025 a Monmouth Park. Proprio nel giorno in cui si disputava l’edizione 2026 dell’Haskell, il quattro anni ha ricordato di essere ancora uno dei migliori cavalli della propria generazione in attività.