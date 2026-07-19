Foggia, infinito Always Ek: trionfo nel 1° Gran Premio del Gargano

Di fronte agli oltre 3.500 spettatori che hanno gremito l'impianto di Castelluccio dei Sauri, il portacolori della Scuderia Effebi si è imposto sull’anello di Foggia prendendo il comando dopo 600 metri, e da quel momento ha gestito la corsa con autorità fino al traguardo. Applausi a scena aperta per il figlio di Filipp Roc e Nike Ek, interpretato da Alessandro Gocciadoro che ha voluto fortemente essere alla guida del suo allievo, capace a 10 anni suonati di togliersi pure lo sfizio di realizzare il nuovo record del tracciato, vincendo nel più facile dei modi alla media di 1.10.6 al km e confermando la Puglia come sua terra d’adozione agonistica. In cinque uscite sul suolo pugliese (tutti Gran Premi), Always Ek ha messo a segno tre vittorie e due secondi posti: una storia iniziata a dicembre del 2020 con il secondo posto nella prima edizione del Gran Premio di Capitanata, proseguita a Taranto nel 2023, nel 2024 e nel 2025 con un secondo posto e due vittorie nel Gran Premio Due Mari, e culminata dal successo di ieri sera.

LA CORSA - Dopo il ritiro di Alrajah One, sono stati in dieci a presentarsi al via. Allo stacco Caronte Trebì ha provato a prendere l’iniziativa, ma Dali Prav è stata molto veloce e si è subito portata al comando, completando il lancio in 13.2 e i primi 400 metri in 28.5. Davanti alle tribune Fierobecco Font ha provato a muovere dalla corda, ma Alessandro Gocciadoro ha anticipato tutti con Always Ek. Il favorito è avanzato in terza corsia, ha raggiunto la compagna di allenamento Dali Prav e ha ottenuto il via libera dopo i 600 metri, transitati in 42.7. Always Ek ha così preso il comando davanti a Dali Prav, con Caronte Trebì e Fierobecco Font nelle posizioni immediatamente successive. Il mezzo miglio è stato completato in 57.6, quindi il chilometro in 1.11.4, prima dell’accelerazione sulla dirittura opposta. Ai 1.200 metri, passati in 1.25.1 con una frazione in 13.6, Always Ek era ancora saldamente al comando. Dalle retrovie Bleff Dipa ha provato a risalire in terza ruota, mentre Fakir Roc viaggiava coperto in pariglia. All’ingresso della dirittura finale Dali Prav ha tentato di uscire dalla scia del battistrada, ma il suo attacco è rimasto soltanto accennato. Always Ek ha risposto senza difficoltà, imponendo la propria classe e chiudendo con margine. Secondo posto per Dali Prav, che ha completato la doppietta per il training di Alessandro Gocciadoro. Finalmente Par ha prodotto una notevole progressione a centro pista per conquistare il terzo posto, seppure con l’ordine definitivo subordinato alla fotografia.

L'ippodromo dei Sauri tornerà in attività il 9 settembre per la stagione autunnale, che avrà il suo clou il 14 novembre con l’edizione 2026 del Gran Premio di Capitanata.