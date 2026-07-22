USA, l'Italia all'Hambletonian: American Power al Derby del trotto statunitense

NEW YORK - A poche centinaia di metri da dove la Spagna ha alzato al cielo la Coppa del Mondo nella finale di domenica scorsa, il palcoscenico americano si prepara a cambiare copione per accogliere un altro grande appuntamento globale: quello del trotto. Ancora due settimane, e dai festeggiamenti mondiali andati in scena nel celebre impianto del New Jersey i riflettori si sposteranno dritti sulla pista dorata del Meadowlands Racetrack , l'ippodromo che sorge proprio a fianco del MetLife Stadium , pronto a ospitare il leggendario fascino dell' Hambletonian , la corsa più importante del calendario statunitense. Vero e proprio Derby globale del trotto fondato nel 1926 (quest'anno celebrerà il suo primo secolo di storia), vincere l’"Hambo" rappresenta il sogno definitivo per ogni allevatore, proprietario e professionista del settore, consacrando di diritto i migliori tre anni nella leggenda dell' ippica internazionale.

L'ippica italiana quest'anno vivrà da protagonista la grande classica americana, grazie alla partecipazione di American Power, tre anni portacolori della scuderia Biasuzzi (Biasuzzi Stable Inc.) che ha staccato il pass per l'edizione numero 101 della celebre corsa a stelle e strisce. Per i colori italiani si tratta di un ritorno storico tra i partenti della prova regina, che non vedeva un nostro rappresentante dai tempi di Top Hanover nel 1971 e Gap Kronos (di proprietà di Renato Bruni). La qualificazione e le ambizioni della scuderia italiana trovano solida conferma nei recenti risultati ottenuti in terra americana. Domenica 19 luglio, all’ippodromo di Vernon Downs, il figlio di Walner e Ariana G ha dominato l’Harry Zweig Memorial Trot (Gruppo 2 sui 1609 metri da oltre 422 mila dollari di dotazione). Guidato da James MacDonald e allenato da Stefan Melander, American Power si è imposto in un eccezionale 1.50 (1.08.4 al chilometro), migliorando di ben tre secondi il record della pista che resisteva dal 2018. Il tre anni di proprietà italiana aveva già conquistato il diritto a partecipare all’Hambletonian grazie al secondo posto ottenuto dietro il compagno di allenamento Apex nello Stanley Dancer Memorial dello scorso 11 luglio.

Acquistato da yearling per 300mila dollari alle aste di Lexington nell'ottobre 2024 dall’ingegner Mauro Biasuzzi, il puledro ha così centrato la quarta vittoria stagionale: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro - ha commentato Biasuzzi - ci apprestiamo a vivere questa avventura. Con la prestazione di domenica, American Power è divenuto il più veloce della stagione e credo meriti di essere considerato tra i primi cinque trottatori della sua generazione".

Al Meadowlands Racetrack sabato 1° agosto è in programma la giornata dedicata ai Trials (le batterie di qualificazione), sia per l'Hambletonian (riservato ai trottatori di 3 anni) sia per le Hambletonian Oaks (dedicato alle filly). La riunione di corse è abbinata anche al tradizionale Seafood Fest dell'ippodromo, con inizio delle prove fissato alle ore 18:35 (orario locale). Martedì 4 agosto si terrà la cerimonia ufficiale del sorteggio dei numeri di avvio presso il Chateau Grande. L'Hambletonian Day è fissato per sabato 8 agosto: oltre alle finalissime dell'Hambletonian e delle Oaks, il cartellone offrirà un ricchissimo palinsesto di prove di Gruppo I e numerosi eventi di contorno, intrattenimento e pubblico.