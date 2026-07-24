Italia, Francia, Inghilterra e Svezia: le corse più attese del weekend

PADOVA - Calendario fitto di impegni per un fine settimana ippico che si annuncia di grande spessore. Dai principali ippodromi italiani fino agli appuntamenti di rilievo internazionale che vedranno i nostri rappresentanti in pista, il quadro agonistico dei prossimi giorni mette in evidenza soprattutto il trotto con grandi premi e prove prestigiose distribuite tra Italia, Francia, Inghilterra e Svezia.

IN FRANCIA - La prova più interessante del weekend europeo di trotto si disputerà domani in Francia, dove a Enghien è atteso il tradizionalissimo Prix Jean-Luc Lagardère, prestigiosa gruppo 2 sulla distanza dei 2.875 metri da 150mila euro di dotazione. Tra i dodici partenti al via figurano due indigeni e un cavallo di proprietà italiana. È la corsa che segna il rientro ufficiale di Falco Killer Gar (1), in quella che è la sua seconda esperienza francese: in aprile l’ultima apparizione del figlio di Varenne, quando nel Lotteria di Agnano giunse quarto in batteria e rinunciò poi a disputare la finale. Tornato nelle scuderie di Thierry Duvaldestin, approfitterà di questa corsa per riprendere contatto con l’attività ai massimi livelli. In pista anche il compagno di paddock Cobra Killer Gar (4), che dopo la parentesi napoletana ha già corso quattro volte oltralpe ottenendo un terzo, due quarti e un quinto posto in corse di primissima categoria. Ci sarà pure Jabalpur (6), il portacolori della scuderia Tramontom di Dario Trasi che aveva partecipato all’Elitloppet, che arriva da una prestazione non fortunata nel Prix de Washington, sempre a Enghien.

LO STEFANELLI - Domenica riflettori puntati su Padova. Cavalli e scuderie di primo livello si ritroveranno all’ippodromo Breda per la prima edizione del Gran Premio Giuseppe Stefanelli, gruppo 3 sul doppio chilometro per 4 anni intitolata all’indimenticato imprenditore e patron dell’impianto veneto. Dieci i pretendenti al via. In prima fila in corda lo specialista della pista Grillo Jet con Roberto Vecchione in sulky, al 2 Gaber Gio con Pietro Gubellini, al 3 Gioconda Jet interpretata da Antonio Di Nardo, al 4 la veloce Giorgia D’Esi, in buona posizione con Antonio Greppi. Dopo Gilles Grif col 5, al largo della prima fila ecco Gill Dorial, il più vincente del campo con già 10 primi.

IN SVEZIA - Ancora pochi giorni infine al prestigioso Hugo Abergs Memorial, classica internazionale di trotto e dodicesima tappa del circuito UET che martedì prossimo 28 luglio sulla pista svedese di Jagersro vedrà la nostra Funny Gio (guidata da Alessandro Gocciadoro) sfidare Allegiant, stella americana vincitrice dell’Elitloppet 2026. Non sarà solo Funny Gio contro Allegiant in Svezia. Quella di martedì prossimo a Jagersro sarà una vera invasione tricolore con ben 22 cavalli italiani in pista, dei quali alcuni di grande spessore con buonissime chances di fare bene.

TORNA ASCOT - Domani ad Ascot salgono in scena i giganti delle King George VI And Queen Elizabeth Stakes, G1 sul miglio e mezzo da due milioni di sterline. Saranno in 9 al via per la prova più prestigiosa dell’estate britannica. Tra i più attesi Calandagan e Masquerade Ball, attesi da un re-match dello scorso novembre nella Japan Cup: il francese allora ebbe la meglio sul fuoriclasse giapponese riportando il titolo in Europa.

GALOPPO - Nel galoppo italiano, stasera si corre al Mediterraneo di Siracusa (il Premio Biliardo è la TQQ), domani e domenica a Merano: l’ippodromo di Maia metterà al centro un magnifico steeple chase, il Premio Hotel Tannerhof. Domenica in evidenza pure l’atteso Gran Premio Regione Abruzzo, in scena all’ippodromo dei Marsi di Tagliacozzo.