Dany Capar stacca il pass per il Gran Premio Città di Montecatini

MONTECATINI - Un interessante sabato sera di trotto è andato in scena ieri all'ippodromo Sesana di Montecatini, teatro di un convegno di sette prove che hanno intrattenuto il pubblico presente sulle tribune dell'impianto toscano. La diciannovesima stagionale vedeva al centro la prova valida per staccare un pass al prestigioso Gran Premio Città di Montecatini del prossimo Ferragosto, il Premio Consiglio Regionale della Toscana, che ha registrato la vittoria del grande favorito di serata, Dany Capar.
Il campo vedeva al via cinque soggetti di ottimo lignaggio, con il portacolori di Leonardo Cecchi allenato da Alessandro Gocciadoro che ha risposto brillantemente presente: il numero all’esterno poteva rappresentare un’insidia, ma l’errore di Elise Ana all’imbocco della prima curva e la bravura di Antonio Di Nardo in sediolo, lesto a “chiudere la porta” a Emma Dei Veltri che aveva provato ad anticiparlo, permettevano al figlio di Exploit Caf di presentarsi subito e di sfilare sul compagno di training Click Bait. Una volta in testa, il top trainer campano riduceva drasticamente il ritmo completando il chilometro in un ordinario 1.16.7 per poi sparare una chiusa supersonica in 41.8 e completare lo sforzo a media di 1.13.8, denotando grande salute. Esame superato per il favorito, ma promossa a pieni voti anche Emma dei Veltri: la cavalla di Gennaro Casillo affidata a Enrico Bellei si è dovuta adeguare terza in corda ma sull’ultima curva è scattata in terza ruota e in retta ha chiuso fortissimo, recuperando terreno nella chiusa supersonica e superando per il secondo posto Click Bait. Click Bait come annunciato da Alessandro Gocciadoro non era al 100%, ma ha mostrato per l’ennesima volta le sue eccezionali doti di scattista dietro l’autostart: se fra venti giorni, come probabile, la condizione appare più affilata, fa certamente la sua parte.
L’Ippodromo Sesana entra così nel vivo del calendario di agosto con altri sette appuntamenti in programma: il più atteso e prestigioso, ovviamente, resta quello del gran premio cittadino di Ferragosto con la Gruppo 1 da 132mila euro di dotazione che riunirà i migliori interpreti della specialità.