Padova, Gill Dorial inaugura l'albo d'oro del Gran Premio Giuseppe Stefanelli

PADOVA - Gill Dorial conquista la prima edizione del Gran Premio Giuseppe Stefanelli , gruppo 3 sul doppio chilometro riservata ai 4 anni consumata ieri sulla pista dell’ ippodromo Breda di Padova . Con un brillante Coast to Coast, il figlio di Dontyouforgetit e Norinka Lung, interpretato da Marco Stefani per il training di Mauro Baroncini e i colori di Antonio Ricco , ha costruito il successo con un percorso di testa, rendendosi intangibile dopo una partenza velocissima.

Dieci i pretendenti al via per la prova più attesa della serata nel memorial intitolato all’indimenticato imprenditore e patron dell’impianto veneto. Allo stacco, Grillo Jet ha provato a difendere lo steccato dall’attacco di Giorgia D’Esi, mentre al largo Gill Dorial è stato rapidissimo nel prendere posizione. All’imbocco della prima curva Grillo Jet è riuscito a rientrare su Giorgia D’Esi, ma non su Gill Dorial, che è sceso allo steccato e ha preso il comando. Nelle prime fasi è arrivato anche l’errore di Gioconda Jet.

La frazione iniziale è stata completata in 13.7, con Gill Dorial leader davanti a Grillo Jet e Giorgia D’Esi. Più dietro si sistemava Golimpio D’Or, mentre Ghibbs Francis avanzava all’esterno per aggirare Gilles Grif e portarsi allo scoperto. Dopo i primi 400 metri in 29.5 e i 600 in 44.5, Marco Stefani è riuscito a graduare l’andatura di Gill Dorial, pur con Ghibbs Francis arrivato al suo esterno. Grillo Jet seguiva secondo in corda, Gilles Grif in seconda pariglia, poi Giorgia D’Esi allo steccato e Giove dei Rum all’esterno. In coda restavano Golimpio D’Or e Gessica Pass.

Gli 800 metri venivano completati in 59.7, quindi il chilometro in 1.15.5, con la corsa ormai ben impostata sul passo del battistrada. Sotto le tribune il ritmo tornava a salire, con una frazione in 14.3 e i 1.200 metri in 1.29.7, segnale della pressione esercitata da Ghibbs Francis e della pronta risposta di Gill Dorial. Nel frattempo Gilles Grif perdeva l’azione e veniva squalificato. Davanti, invece, Gill Dorial cambiava marcia, provando a mettere in difficoltà Ghibbs Francis. Grillo Jet restava a contatto lungo la corda, mentre Giorgia D’Esi cercava spazio per liberarsi.

Il miglio passava in 1.58.9 e Gill Dorial entrava nella fase decisiva ancora in vantaggio. A 200 metri dal traguardo Grillo Jet preparava l’affondo, ma il battistrada aveva ormai preso margine. Gill Dorial allungava con decisione e andava a vincere con pieno merito la prima edizione del Gran Premio Giuseppe Stefanelli. Il tempo finale è stato di 2.27.5, pari a una media di 1.13.3 sul doppio chilometro. Secondo posto per Grillo Jet, bravo lungo la corda, terza Giorgia D’Esi, capace di tenere botta al finale interno di Golimpiodor e a quello esterno di Ghibbs Francis.