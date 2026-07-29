Svezia, acuto tricolore: l'Italia fa la voce grossa a Jägersro

JAGERSRO - Mercoledì di euro-trotto a Jägersro , in Svezia, teatro del prestigioso Hugo Åbergs Memorial , Gruppo 1 sui 1.609 metri e prova regina di giornata valevole per la dodicesima tappa dell’ UET Elite Circuit . La classica del trotto scandinavo ha visto trionfare la grande favorita della vigilia, Allegiant , fuoriclasse americana e primatista mondiale dell’Elitloppet interpretata magistralmente da Örjan Kihlström. Scattata velocissima, l'allieva di Daniel Redén ha conquistato immediatamente il comando imponendosi con ampio margine al miglio supersonico di 1.08.0. Subito dietro Daim Brodda, che ha concluso al secondo posto, e Mellby Jinx (terzo), la nostra Funny Gio ha ottenuto un brillante quarto posto, registrando il proprio record personale di carriera in 1.08.9, seconda miglior velocità di una femmina in assoluto dopo il record di Diva Ek 1.08.

ACUTO ITALIA - La celebre pista svedese alle porte di Malmoe ha regalato una giornata particolarmente gratificante per i colori italiani, con ben 5 successi sulle 12 prove complessive in palinsesto, col team Gocciadoro (neanche a dirlo) a recitare il ruolo da protagonista nella prima parte del convegno. Alla terza corsa successo per First Choice a media di 1.13.2 sui 2.140 metri. Partito in quarta posizione il driver emiliano ha anticipato la risalita del numero 4 Emon Face per insediarsi al comando dopo circa 700 metri di corsa e gestire poi sin sul palo di arrivo.

Alla quinta prova ecco il successo del Derby-winner 2025 Gabrioz, che ha sfruttato al meglio il numero allo steccato per rimanere in testa per tutti i 1600 metri del percorso e chiudere a media di 1.10.4. Alla sesta corsa successo ancora per Alessandro Gocciadoro, ma in veste di allenatore grazie a Intesa Ek, guidata da Magnus Djuse, che ha preceduti sul traguardo Ifigenia Of Brown in un’accoppiata tutta indigena, mentre al quarto posto si è piazzata Ice Wise As guidata in prima persona dal professionista di noceto. 1.12.6 il tempo al km sul miglio per Intesa Ek.

Il quarto successo azzurro del pomeriggio svedese è arrivato per mano del team Gubellini/Rantanen nella seconda finale della Breeders Course. Il Bareggio Team ha infatti presentato Ilias D’Arc, che ha vinto da grande opportunista una corsa che lo ha visto rimanere in quota al secondo posto alla corda dietro il battistrada All Dimensions (Johan Untersteiner) sul quale si è proiettato all’attacco seconda corsia Invitus Bar con Alessandro Gocciadoro. All Dimensions ha replicato puntualmente a invitus Bar che all’ingresso in retta di arrivo calava, accusando lo sforzo e aprendo lo spazio in cui era abile e svelto ad infilarsi Pietro Gubellini per andare all’attacco del leader e giustiziarlo in prossimità del palo di arrivo. La manita tricolore è stata completata da un altro indigeno, Fly Express, guidato e allenato da Christopher Eriksson e allevato da Sinead Sernicoli.