Gran Premio Regione Liguria, vittoria sul velluto per Indianfire Wf

VILLANOVA D'ALBENGA (SV) - Indianfire Wf è il vincitore della sesta edizione del rinomato Gran Premio Regione Liguria, gruppo 3 sul doppio chilometro riservato ai 3 anni che si è consumato ieri sera sulla pista dell'ippodromo dei Fiori di Villanova d'Albenga. In testa sin dal primo metro, il figlio di Alrajah One interpretato da Antonio Di Nardo ha percorso un primo chilometro in totale scioltezza, mentre alle sue spalle si verificavano diverse rotture che toglievano di gara una nuona parte dei protagonisti più attesi.