USA, American Power stacca il pass per la finale dell'Hambletonian: il sogno americano continua 

NEW YORK - Emozioni e spettacolo stanotte sulla pista del Meadowlands Racetrack di New York, dove si sono consumate le eliminatorie per l'Hambletonian, la corsa più prestigiosa del calendario statunitense, vero e proprio Derby internazionale del trotto in programma l'8 agosto presso l'impianto del New Jersey. L'Italia celebra la qualificazione di un suo rappresentante per la grande classica a stelle e strisce di sabato prossimo: American Power, tre anni portacolori della Scuderia Biasuzzi, ha infatti staccato il pass per l'edizione numero 101 della prova regina grazie al terzo posto ottenuto nei Trials, più precisamente nella prima delle due batterie di qualificazione che hanno registrato i successi dei favoriti alla vigilia Apex e Big Ranger.
Il figlio di Walner, interpretato da James Mcdonald e allenato da Stefan Melander, ha colto una partenza veloce dal numero 8 e si è portato subito terzo alla corda dietro AI e Captain Naughty, per poi muovere e portarsi al comando dopo i primi 400 metri. A quel punto era Inexpressable (Scott Zeron) a muovere in anticipo, mentre Apex cominciava a risalire dalla quinta posizione, seguito da Endurance. La retta di arrivo era molto spettacolare con Apex che passava, ma doveva difendersi da Endurance che guadagnava terreno fino ad arrivare a un’incollatura, mentre American Power badava al sodo, si divincolava dalla corda e guadagnava l’accesso alla finale con un ottimo terzo posto. 1.50.4/5 (1.09 al km) il tempo del vincitore giunto alla nona vittoria in 13 corse disputate in carriera.
Il campo finalisti dell'edizione 2026 dell'Hambletonian è dunque scritto. Per i colori italiani si tratta di un ritorno storico tra i partenti della prova regina, che non vedeva un nostro rappresentante dai tempi di Top Hanover nel 1971 e Gap Kronos (di proprietà di Renato Bruni). Martedì 4 agosto si terrà la cerimonia ufficiale del sorteggio dei numeri di avvio presso il Chateau Grande. I partenti e gli allenatori:
- Apex – Markus Melander
- Endurance – Christopher Beaver
- American Power – Marcus Melander
- Captain Naughty – Per Engblom
- AI – Ron Burke
- Big Ranger – Anette Lorentzon
- It Could be Worse – Linda Toscano
- Magic Punk – Åke Svanstedt
- Spencer Hanover – Marcus Melander
- Minoan – Noel Daley