USA, American Power stacca il pass per la finale dell'Hambletonian: il sogno americano continua 

NEW YORK - Emozioni e spettacolo stanotte sulla pista del Meadowlands Racetrack di New York , dove si sono consumate le eliminatorie per l' Hambletonian , la corsa più prestigiosa del calendario statunitense, vero e proprio Derby internazionale del trotto in programma l'8 agosto presso l'impianto del New Jersey. L'Italia celebra la qualificazione di un suo rappresentante per la grande classica a stelle e strisce di sabato prossimo: American Power , tre anni portacolori della Scuderia Biasuzzi , ha infatti staccato il pass per l'edizione numero 101 della prova regina grazie al terzo posto ottenuto nei Trials, più precisamente nella prima delle due batterie di qualificazione che hanno registrato i successi dei favoriti alla vigilia Apex e Big Ranger .

Il figlio di Walner, interpretato da James Mcdonald e allenato da Stefan Melander, ha colto una partenza veloce dal numero 8 e si è portato subito terzo alla corda dietro AI e Captain Naughty, per poi muovere e portarsi al comando dopo i primi 400 metri. A quel punto era Inexpressable (Scott Zeron) a muovere in anticipo, mentre Apex cominciava a risalire dalla quinta posizione, seguito da Endurance. La retta di arrivo era molto spettacolare con Apex che passava, ma doveva difendersi da Endurance che guadagnava terreno fino ad arrivare a un’incollatura, mentre American Power badava al sodo, si divincolava dalla corda e guadagnava l’accesso alla finale con un ottimo terzo posto. 1.50.4/5 (1.09 al km) il tempo del vincitore giunto alla nona vittoria in 13 corse disputate in carriera.

Il campo finalisti dell'edizione 2026 dell'Hambletonian è dunque scritto. Per i colori italiani si tratta di un ritorno storico tra i partenti della prova regina, che non vedeva un nostro rappresentante dai tempi di Top Hanover nel 1971 e Gap Kronos (di proprietà di Renato Bruni). Martedì 4 agosto si terrà la cerimonia ufficiale del sorteggio dei numeri di avvio presso il Chateau Grande. I partenti e gli allenatori:

- Apex – Markus Melander

- Endurance – Christopher Beaver

- American Power – Marcus Melander

- Captain Naughty – Per Engblom

- AI – Ron Burke

- Big Ranger – Anette Lorentzon

- It Could be Worse – Linda Toscano

- Magic Punk – Åke Svanstedt

- Spencer Hanover – Marcus Melander

- Minoan – Noel Daley