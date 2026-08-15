Livorno, 81ª Coppa del Mare: successo di Cleone Jet, sfuma il bis per Max Allegri

LIVORNO - Notte di prime volte a Livorno , dove ieri all' ippodromo Caprilli Cleone Jet ha inciso con pieno merito il suo nome nell’Albo d’Oro della tradizionale Coppa del Mare , uno degli appuntamenti più prestigiosi del galoppo italiano giunto alla sua ottantunesima edizione. Con Dario Di Tocco in sella, il figlio di Kodi Bear si è imposto sul tracciato labronico al termine di una corsa intensa e combattuta, decisa in retta d'arrivo da un attacco decisivo sul campione uscente Strong Alpha , cavallo di Massimiliano Allegri e grande favorito alla vigilia. Notte di prime volte. Già. Perchè il primo successo di Cleone Jet nel Super Handicap livornese fa coppia con quello del jockey pisano, ma soprattutto con quello tanto inseguito anche dal suo allenatore, Endo Botti , che la Coppa del Mare non l'aveva mai vinta nemmeno da fantino. Il quadro si completa pure con il suo proprietario, Giuseppe Granata , che grazie al suo portacolori mette in bacheca la prima 'Coppa' labronica.

LA CORSA - In otto al via. Alla partenza Strong Alpha viene subito sollecitato da Mario Sanna per prendere il comando delle operazioni. Alle sue spalle si sistema Cleone Jet, bravo con Dario Di Tocco a soffiare la posizione a Rainmaker, mentre Ceilings parte bene ma tira molto nelle mani di Lorenzo Scalora. Più indietro si dispongono De Bisognosi, Hercule Star, Vola Gesso e Blue Kiss. Al passaggio davanti alle tribune Strong Alpha è ancora leader, come nella passata edizione, tallonato da Cleone Jet. All’esterno viaggia Ceilings, mentre Rainmaker resta coperto lungo la corda. De Bisognosi prende la scia di Ceilings, con Hercule Star, Vola Gesso e Blue Kiss nelle posizioni di attesa. A 800 metri dalla conclusione Strong Alpha prova a costruire il proprio bis, ma la corsa resta apertissima. Cleone Jet continua a seguirlo da vicino, De Bisognosi avanza all’esterno, Vola Gesso si prepara in quarta corsia e Ceilings resta nascosto all’interno. Anche Rainmaker rimane acquattato alla corda, mentre Fabio Branca temporeggia in coda con Hercule Star. All’ingresso in retta Strong Alpha accelera e prova a resistere, ma Cleone Jet lo prende progressivamente sotto tiro. Vola Gesso si impegna al centro della pista, ma l’attacco decisivo è quello di Cleone Jet, che affianca e supera il campione uscente. Nel finale Cleone Jet respinge anche il tentativo di Vola Gesso e va a prendersi la Coppa del Mare con due lunghezze di vantaggio alla prima uscita sul tracciato labronico.

ALLEGRI, NIENTE BIS - Non è riuscita l'impresa a Massimiliano Allegri, desideroso di centrare uno storico bis con il suo Strong Alpha, vincitore della passata edizione della Coppa del Mare, e con il neo-acquisto Hercule Star, al debutto assoluto in Italia dopo quattro vittorie ottenute in Francia nelle ultime sei corse. I due alfieri allenati da Stefano Botti si sono comunque distinti: Strong Alpha con Mario Sanna ha disputato ancora una volta una prova da protagonista chiudendo terzo, precedendo il suo compagno di colori con Fabio Branca in sella, autore di un buon finale da posizione defilata.