Varenne è morto: addio al cavallo più famoso della storia dell'ippica

Lutto nel mondo dell'ippica: è morto a 31 anni Varenne , il più grande trottatore di tutti i tempi. Nato il 19 maggio 1995 a Copparo (Ferrara), nell'allevamento Zenzalino, era figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Ialmaz. Fu acquistato da Enzo Giordano dopo una promettente ma sfortunata prova d'esordio e affidato all'allenatore finlandese Jori Turja e al driver romano Giampaolo Minnucci , che lo accompagnò per quasi tutta la carriera.

Gli infiniti successi

Varenne disputò 73 corse, vincendone 62. Tra i suoi principali successi si ricordano il Derby italiano del trotto vinto nel 1998, il Gran Premio Lotteria di Agnano vinto nel 2000, 2001 e 2002, il Prix d'Amérique vinto nel 2001 e 2002, l'Elitloppet vinto nel 2001 e 2002 e il Breeders Crown vinto nel 2001. Nel 2001 centrò il Grande Slam, vincendo nello stesso anno le tre grandi corse del trotto europeo - Prix d'Amérique, Lotteria ed Elitloppet - e poi la Breeders Crown negli Stati Uniti. L'anno dopo completò nuovamente il Grande Slam e concluse la carriera agonistica con il tour mondiale terminato a Montréal il 28 settembre.

"Voleremo verso le tue vittorie, corri sempre libero"

"È con immenso dolore che diamo la notizia della morte del Capitano", si legge sulla sua pagina Instagram ufficiale, che ne ha annunciato il decesso. "Questa notte Varenne è venuto a mancare e il veterinario ne ha accertato la causa per infarto fulminante. Siamo distrutti nell'aver appreso questa mattina la notizia e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i suoi fan e volare verso le sue vittorie", si legge. "Oggi Varenne quelle ali le ha messe per viaggiare altrove, corri sempre libero e sempre nostro Capitano, che la terra ti sia lieve. Tanto amore raggiungi Enzo", conclude la pagina in riferimento a Enzo Giordano, proprietario di Varenne, deceduto a 71 anni nel 2025.