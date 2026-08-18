Ippica in lutto, addio a Varenne: il "Capitano" che fece innamorare l’Italia

SALERNO - Ci sono campioni che vincono le corse. E poi ci sono quelli che cambiano per sempre la storia dello sport al quale appartengono. Varenne era uno di questi. Il "Capitano" si è fermato. Stavolta per davvero. Si è spento nella notte, a 31 anni, fatale un infarto presso l’Allevamento LJ di Dario De Angelis, a Eboli, in provincia di Salerno, dove trascorreva il suo buen retiro.

E forse la parola “morto” è perfino difficile da accostare a Varenne. Perché Varenne, da quasi trent’anni, non era più soltanto un cavallo. Era un nome, un simbolo, un pezzo della memoria collettiva dello sport italiano. Era il "Capitano", e bastava chiamarlo così perché tutti sapessero di chi si stesse parlando.

Nato il 19 maggio 1995 a Copparo, nell’Allevamento di Zenzalino, figlio di Waikiki Beach e Ialmaz, Varenne ha costruito una carriera difficilmente ripetibile: 73 corse disputate, 62 vittorie e oltre 6 milioni di euro conquistati in premi. Numeri enormi, che raccontano però soltanto una parte della sua grandezza.

Perché poi ci sono i luoghi e i nomi. Roma e il Derby italiano del 1998. Parigi e il Prix d’Amérique, conquistato nel 2001 e nel 2002. Napoli e tre Gran Premi Lotteria consecutivi, dal 2000 al 2002. Stoccolma e due Elitloppet. New York e quella Breeders Crown del 2001 nella quale corse il miglio in 1’51”1, equivalenti a un ragguaglio chilometrico di 1’09”1, allora record mondiale.

Francia, Svezia, Stati Uniti, Italia. Cambiava la pista, cambiavano gli avversari, cambiavano le distanze. Il risultato, quasi sempre, no. Nel 2001 dominò il trotto mondiale conquistando nella stessa stagione Prix d’Amérique, Lotteria ed Elitloppet, prima di andare negli Stati Uniti e imporsi anche nella Breeders Crown. Nel 2002 seppe ripetersi ai massimi livelli, completando un’altra stagione entrata nella storia. Ma limitarsi al palmarès significherebbe non capire fino in fondo cosa sia stato Varenne. Varenne fu il cavallo che portò l’ippica oltre l’ippica. Le sue corse diventarono appuntamenti seguiti anche da chi non conosceva una quota, un ragguaglio chilometrico o una pista da trotto. Il suo nome arrivò sui grandi mezzi d’informazione e nelle case degli italiani, trasformando un trottatore in un personaggio sportivo nazionale. Le sue imprese conquistarono uno spazio che raramente l’ippica italiana era riuscita ad avere nel racconto generalista dello sport.

Era impossibile non riconoscerlo. Quel mantello baio oscuro, quella falcata, quella capacità quasi insolente di viaggiare accanto agli avversari e poi lasciarli lì quando Giampaolo Minnucci decideva che era arrivato il momento. Il Capitano sembrava conoscere perfettamente la propria forza. E insieme a lui c’erano gli uomini della sua storia. Enzo Giordano, che ebbe l’intuizione e il coraggio di credere in quel cavallo ancora tutto da scoprire. Jori Turja, l’allenatore finlandese che ne accompagnò l’ascesa. E soprattutto Giampaolo Minnucci, il driver con il quale Varenne costruì quasi tutte le pagine della propria leggenda: "Sono distrutto", l'unica cosa che è riuscito a dire Minnucci al Corriere dello Sport. "L'ultimo mito che è riuscito ad unire l'intero Paese intorno ad un cavallo da corsa", così il Direttore Generale per l'ippica al MASAF, Remo Chiodi.

Anche dopo il ritiro la sua storia era continuata attraverso l’allevamento. Varenne ha generato più di duemila figli, lasciando un’impronta destinata a proseguire nelle genealogie del trotto italiano e internazionale. A Eboli il Capitano aveva trovato il luogo ideale per la meritata pensione. Ancora poche settimane fa veniva raccontato come un re nella sua terza età, amato e protetto nel centro campano. "Siamo costernati - ha dichiarato Dario De Angelis - il cavallo sembrava essere in ripresa da qualche acciacco naturale accusato nei giorni scorsi, ma nella nottata è rimasto vittima di un infarto che ce lo ha portato via pr sempre. E' un dolore immenso. Posso dire solo che così potrà essere riabbracciato da Enzo Giordano, il suo proprietario storico, colui che gli ha voluto bene sicuramente più di tutti noi".

Oggi resta il silenzio. Ma è un silenzio pieno di immagini. Varenne lanciato sulla pista nera di Vincennes. Varenne davanti alla tribuna di Agnano. Varenne a Solvalla. Varenne al Meadowlands. Minnucci che si gira, controlla gli avversari e poi lascia andare il Capitano. Le bandiere italiane. Le televisioni. Gli ippodromi pieni. La sensazione, per qualche anno, che un cavallo italiano potesse partire per qualsiasi parte del mondo e che tutti gli altri dovessero preoccuparsi di battere lui. Questa è forse la sua eredità più grande.

Varenne non ha semplicemente rappresentato l’ippica italiana. L’ha resa grande agli occhi del mondo e popolare agli occhi dell’Italia.