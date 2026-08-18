Morte Varenne, l'ultimo saluto di Giampaolo Minnucci al Capitano: "Sarai sempre nel mio cuore"

ROMA - In questa giornata di dolore per la scomparsa di Varenne , la voce più difficile da raccogliere è inevitabilmente quella di Giampaolo Minnucci , il driver romano suo compagno di corse, l’uomo che per anni ha condiviso con il "Capitano" vittorie, viaggi e imprese entrate nella storia del trotto. In mattinata, raggiunto telefonicamente dal Corriere dello Sport mentre si trovava a Eboli, accanto alla salma del suo amico campione, Minnucci non era riuscito ad aggiungere altro a poche parole: «Sono distrutto, sono qui con lui adesso».

Lo abbiamo raggiunto nuovamente in serata, quando era arrivato all’Ippodromo del Savio di Cesena per seguire il convegno in programma. Ancora profondamente provato, ha raccontato di essersi messo in disparte, lontano dalle tribune e dal pubblico. Poi ha deciso di lasciarsi andare, affidando a poche ma significative parole il ricordo di una vita trascorsa accanto al suo amico campione: «In un momento così mi rimane difficile esprimere quello che provo, quello che sto pensando, il dolore e la tristezza che mi attraversano. È difficile anche dire cosa penso del cavallo. È stato soprannominato 'il Capitano', 'il Figlio del Vento', il cavallo che ci ha fatto sognare e che ci ha portato su tutti i palcoscenici italiani e sulle televisioni di tutto il mondo. È stata un’epoca nella quale, per seguire lui, siamo rimasti sempre incollati davanti alla televisione. Abbiamo vissuto più vittorie che sconfitte».

Poi il ricordo torna a Enzo Giordano, suo storico proprietario, e a una scelta che, secondo Minnucci, racconta meglio di molte altre il significato assunto da Varenne per l’Italia: «In quegli anni arrivò dagli Stati Uniti un’offerta incredibile per acquistarlo. Enzo Giordano rispose: “Io non vendo il cavallo, perché questo cavallo è di tutti gli italiani”. Nessun proprietario, allora, avrebbe rifiutato una cifra come quella che offrirono gli americani. Oggi è venuto a mancare un simbolo della bandiera italiana. Onore a te, Capitano. Il cavallo che ci ha portato nella storia».

Infine, il pensiero più personale. Quello dell’uomo prima ancora che del driver. E la voce si rompe: «Vorrei dire un grazie particolare a lui per quello che mi ha fatto vedere, sentire, gioire. Per quello che mi ha fatto essere. Oggigiorno, se sono Giampaolo Minnucci, lo devo solo e soprattutto a lui». Una pausa, poi l’ultimo saluto: «Grazie Capitano. Sarai sempre nel mio cuore».