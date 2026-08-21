Tutte le corse del weekend nel ricordo di Varenne

ROMA - Il weekend di corse alle porte arriva al termine di una settimana segnata dalla dolorosa scomparsa di Varenne , notizia capace in poche ore di fare il giro del mondo. Da martedì scorso negli ippodromi italiani si susseguono ricordi, omaggi e momenti di commemorazione dedicati al 'Capitano', il cavallo che più di ogni altro ha rappresentato l' ippica italiana sulla scena internazionale. Anche questo fine settimana si correrà con il suo nome ancora negli occhi e nel cuore, prima di lasciare spazio alle corse e ai protagonisti di una nuova, intensa tre giorni di appuntamenti da non perdere.

Trotto

Il primo clou del weekend si consumerà stasera all'Ippodromo Valentinia di Pontecagnano. Sulla pista salernitana va in scena la sesta edizione del Gran Premio Valentinia, prova di gruppo 3 sul doppio chilometro riservata a cavalli indigeni ed esteri di 4 anni e oltre. Allo start in prima fila in corda c’è Eres Dorial Mail, allievo di Alessandro Gocciadoro che sarà guidato da Antonio Di Nardo. Al 2 la svelta Collier (Gaetano di Nardo in sulky), al 3 Daniel Av con Vincenzo Gallo, mentre Eleganza Av partirà col 4 insieme a Ferdinando Minopoli.

Domani spicca su tutti il 76° Gran Premio Città di Cesena, gruppo 3 per 4 anni sul doppio chilometro. Sotto i riflettori del Savio saranno in dieci al via. Il sorteggio dei numeri si è rivelato particolarmente favorevole alle caratteristiche di Gloria Italia, che partirà con l’1. Ottime chance pure per Gill Dorial e Giotto Ek.

Sabato ricchissimo, con nostri rappresentanti impegnati anche all’estero. Domani l’Italia del trotto sarà a Cagnes sur Mer, in Costa Azzurra, nel tradizionale Grand Prix du Département des Alpes-Maritimes, gruppo 2 sui 1.609 metri che vedrà due italiani al via: Cobra Killer Gar (all’1 con Gabriele Gelormini) e Always Ek (all’8 con Andrea Guzzinati). In Finlandia le speranze tricolori sono riposte tutte sul rientrante Working Class Hero, che correrà a Kouvola il prestigioso Kymi Grand Prix con la guida di Alessandro Gocciadoro. La gruppo 1 sui 2.100 metri sarà la terzultima prova dell’UET Elite Circuit.

Al Savio di Cesena si corre al trotto anche stasera, domani a Montecatini, domenica a Modena e Montegiorgio.

Galoppo

Mentre i riflettori internazionali del galoppo sono puntati su York e Deauville, con grandi prove di gruppo 1 e 2, il programma domestico propone già stasera un interessante Friday Night in quel di Livorno, all’ippodromo Caprilli una riunione da 6 corse che vede al centro il Premio Calignaia abbinato al Trofeo Provincia di Livorno, un handicap di classe 4 per le femmine di 3 anni e oltre sui 1.350 metri. Domani sarà il turno di Merano. Anche questa settimana a Maia si correrà di sabato e di domenica: il primo giorno si compone di sei corse con siepi, steeple e cross country in palinsesto.

L’appuntamento più atteso del fine settimana di galoppo è all’ippodromo dei Marsi di Tagliacozzo, quando domenica si correrà lo storico Premio L'Aquila - Capitale Italiana della Cultura 2026, handicap principale per tre anni e oltre sulla distanza dei 1.500 metri.