Una settimana senza Varenne. Toniatti (ANACT): «Attenti ai suoi nipoti, la sua onda lunga continuerà nel trotto mondiale»

ROMA - È trascorsa una settimana senza Varenne . Il rumore della sua scomparsa ha attraversato il mondo, ma all’ ippica italiana il Capitano ha lasciato anche un'eredità che va oltre le vittorie e i ricordi: quella scritta nel sangue, nella genealogia e nelle generazioni di cavalli che continueranno a nascere da lui, anche molti anni dopo di lui.

Roberto Toniatti Giacometti, presidente dal 2022 dell’ANACT - Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Trottatore, è una delle figure più importanti della selezione italiana. Il suo nome è legato a tanti fuoriclasse contraddistinti dalla sigla “Jet”. Nell’ippica entrò quasi per caso molti anni fa, da allora ne ha attraversato trasformazioni, successi e parabole, fino a diventare punto di riferimento dell’allevamento nazionale. Così come il compianto Enzo Giordano, lo storico proprietario di Varenne, che tentò la fortuna acquistando il Capitano in un mondo a lui sconosciuto: ”Non è così raro che succeda – spiega Toniatti – Giordano a quel tempo era un neofita, e acquistò un campione capace di vincere oltre 6 milioni di euro in pista e altrettanti una volta entrato in razza”. Storie che dimostrano quanto spesso la passione nasca dall’incontro, talvolta imprevisto, con il cavallo.

Tra pochi giorni, il 6 e 7 settembre a Busto Arsizio, si terrà l'unica asta di vendita dei puledri da trotto in Italia, soggetti dalle genealogie e dai valori più diversi, accessibili a tutte le fasce di prezzo. Ognuno di loro porta con sé la possibilità di diventare un nuovo campione, magari un futuro Varenne.

Il percorso di Toniatti si è incrociato più volte con quello del “figlio del vento”, esiste una storia personale poco conosciuta. "Provai ad acquistarlo in un paio di occasioni”, racconta. Il primo tentativo risale al 1999, quando Varenne dominava in Italia ma non era ancora diventato il fenomeno mondiale degli anni successivi: "Incontrammo Enzo Giordano a pranzo in un ristorante ad Anzio. Mio padre aveva stanziato una cifra molto importante: volevamo acquistare il 50% di Varenne in prospettiva stalloniera". Quel pranzo è rimasto nella memoria. "Alla mia domanda Enzo non rispose: alzò semplicemente una mano, e aprì il palmo. Cinque miliardi di lire per la metà di Varenne. Troppo anche per noi e ce ne andammo. Il giorno dopo vinse facilmente il Triossi e capii subito che me ne sarei pentito". La storia avrebbe dimostrato quanto quella sensazione fosse fondata. Varenne avrebbe cominciato poco dopo la propria conquista del mondo. Toniatti, però, non si arrese. E tre anni più tardi ci riprovò. Era il 2002, all’inizio della stagione dei record: "Ma anche quella volta l’affare non si concluse”.

L’interesse di Toniatti non nasceva soltanto dalle imprese che il Capitano aveva già mostrato in pista. Dietro quella volontà di investire su Varenne c’era soprattutto una lettura allevatoriale precisa: "Un motivo fondamentale era che nel suo pedigree c’era quello che ritengo il capostipite dell’allevamento italiano moderno, Sharif di Jesolo, che era suo nonno. E Sharif era stato di nostra proprietà. Avevamo intuito che Varenne potesse essere il grande continuatore e, a posteriori, possiamo dire che non ci sbagliavamo". È qui che il racconto del campione lascia gradualmente il terreno delle corse per entrare in quello della selezione. Per Toniatti l’impronta lasciata dal Capitano è inequivocabile: "Varenne ha rappresentato un’epoca anche nell’allevamento. In Italia ha prodotto ottimi cavalli, poi c’è stata la produzione all’estero e ci sono state tante femmine ancora più importanti. Ha caratterizzato per oltre 25 anni il nostro Stud Book, sul quale ha inciso in maniera fondamentale e preponderante".

Guardando agli ultimi decenni, con Varenne emerge una linea ideale che attraversa l’allevamento italiano: “La sua grandezza non si esaurisce oggi, com’è accaduto dopo un certo periodo a Sharif. È invece destinata a produrre una specie di onda lunga che si è diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo del trotto". Ed è proprio questa “onda lunga” la chiave per comprendere cosa resterà del Capitano nelle prossime generazioni. Toniatti porta un esempio preciso: "Basti pensare che i primi due classificati nell’Hambletonian di quest’anno hanno Varenne nel loro pedigree, così come stalloni come Tactical Landing, che è stato consorziato per un buon numero di monte in Francia".

È la domanda che inevitabilmente ritorna, soprattutto adesso. Potrà nascere un altro Varenne? Potrà l’allevamento italiano produrre nuovamente un cavallo capace di segnare un’epoca con quella stessa intensità? Nell’allevamento, però, il tempo ha regole diverse da quelle della cronaca. Le risposte non arrivano immediatamente. "Nei cavalli nessuno può gridare vittoria dopo un mese, un giorno o un anno. Uno stallone non si giudica dalla prima annata. Poi ci sono i casi ad ampio respiro e Varenne sta avendo un impatto immenso nell’onda lunga di tutte le genealogie del mondo".

Per questo la sua storia da riproduttore non termina con la sua scomparsa. Semmai entra in una fase diversa. "Mi aspetto di vedere grandi risultati anche nelle generazioni successive. Del resto, Varenne è il nipote di Sharif, e allora attenti ai suoi nipoti ancor più che ai suoi figli". È forse questa la frase che meglio accompagna l’allevamento italiano verso il futuro.

Proprio mentre si avvicinano le aste, quando allevatori, proprietari e operatori torneranno a guardare yearling, genealogie, famiglie materne e incroci cercando di intravedere il campione di domani, la storia di Varenne assume un significato ancora più concreto. Ogni catalogo è una raccolta di possibilità. Ogni puledro porta con sé una combinazione che attende soltanto di essere verificata dalla pista.

Nessuno può sapere se nascerà un altro Varenne. Forse è persino ingiusto chiedere a un cavallo che deve ancora nascere di diventare ciò che è stato il Capitano. Ma l’allevamento vive proprio di questo: selezionare, investire, aspettare, sbagliare, ricominciare e continuare a credere che il prossimo grande cavallo sia da qualche parte. Il Capitano non correrà più. Il suo sangue, invece, ha ancora molta strada davanti.