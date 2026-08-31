Torino, Inimitable la spunta in volata: suo il 61° Gran Premio Marangoni

TORINO - Spettacolo a Vinovo per l'edizione numero 61 del Gran Premio Marangoni. Sull'anello piemontese si è consumato il tradizionale appuntamento del trotto italiano, Gruppo 1 riservata ai migliori 3 anni indigeni, che ha visto il successo di Inimitable con Vincenzo Luongo alle guide. L'allievo di Gennaro Casillo l'ha spuntata al termine di una volata avvincente, una corsa tattica per buona parte del doppio chilometro entrata nel vivo solo in retta d'arrivo, decisa da una progressione esplosiva del portacolori della Scuderia Spallina. Piazza d’onore per Ippopotamo TQ, terzo Il Trio Jet, poi Ideal Turdance e Iambellesi TQ.