Casarano, spettacolo nel 1° Gran Premio del Salento: successi di Giotto Ek e Gioconda Jet, strapotere Gocciadoro-Di Nardo

CASARANO - All' ippodromo Euroitalia di Casarano è stata la notte di Giotto Ek e Gioconda Jet , i due fuoriclasse che hanno messo la firma sulle prove maschi e femmine del 1° Gran Premio del Salento . Due vittorie diverse, ma ugualmente significative per gli allievi di Alessandro Gocciadoro , entrambi interpretati da Antonio Di Nardo , anche loro protagonisti assoluti della serata di ieri sull'anello leccese. Giotto Ek ha rispettato i favori del pronostico al termine di una corsa più combattuta del previsto, mentre Gioconda Jet ha ritrovato un successo che mancava da oltre un anno.

Nella prova riservata ai maschi (gruppo 3 per cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio) il figlio di Vivid Wise As, strafavorito alla vigilia, ha dovuto sudarsela più del previsto contro un eccellente Guardiola, interpretato da Cesare Ferranti, che ha complicato non poco le cose al portacolori della Scuderia Effebi. Il figlio di Nad Al Sheba si è infatti portato subito al comando, respingendo Golimpio d’Or con Mario Minopoli Jr., e ha imposto ritmo serrato alla gara tentando la fuga a palo lontano. Antonio Di Nardo ha iniziato la sua progressione andando in schiena a Golimpio d’Or e sull’ultima curva i due provavano a portarsi sul battistrada, ma questi reagiva ancora e solo a metà retta d'arrivo Giotto Ek riusciva a farsi valere.

Nella sessione al femminile splendida vittoria per Gioconda Jet, portacolori dell’Allevamento Toniatti che ha ritrovato un successo che le mancava da giugno 2025 quando aveva dominato il Nazionale Filly a San Siro. Da allora la figlia di Maharajah non era riuscita più a ripetersi nel circuito classico. Ieri sera invece ha sfruttato al meglio un percorso tatticamente ideale. Partita con prudenza, infatti, l’allieva del team di Noceto ha atteso che si assestassero le posizioni, poi ha preso la schiena di Giorgia Del Ronco che gradualmente si è portata per linee esterne a lato della battistrada Glen Rose, e all’inizio dell’ultima curva è scattata in terza corsia evitando un agganciamento tra Genny Lj e la stessa Giorgia Del Ronco per apparire già chiara dominatrice all’ingresso di dirittura di arrivo.1.14.9 il tempo al km che ha risentito ovviamente dell'andamento tattico della gara. Seconda Gemma Capar con Antonio Esposito Jr., terza Glen Rose con Vincenzo Luongo alle guide.