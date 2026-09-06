Cesena, Dali Prav svelta e sfrontata: suo l'Europeo 2026

CESENA - Dali Prav conquista a Cesena il 92° Campionato Europeo di Trotto Orogel . Race off palpitante e spettacolare quello consumato sull'anello del Savio, risolto con una prova di forza e una guida d’autore di Federico Esposito . La portacolori della scuderia Out of the Blue ha respinto per tutta la dirittura l’attacco il compagno d'allenamento Dany Capar , completando una serata da grande protagonista.

Il percorso che ha portato al race off è stato scandito, alla prima prova, dalla vittoria di Dali Prav e Federico Esposito che hanno approfittato con classe e coraggio della lotta fratricida dei due ospiti veneti Diamond Francis ed Ernesto Spritz, il primo al largo del secondo fino al mezzo giro finale e poi entrambi naufragati nelle retrovie. L’allieva di Alessandro Gocciadoro è passata quindi in vantaggio per sfuggire di misura, quanto nettamente, dal forcing di Dolce Viky, secondo di un amen con la media di 1.11.1. Terzo un altro compagno di training, Global Agreement.

Sete di rivincita nella seconda manche, riflettori sul convincente Dolce Viky visto in azione in precedenza, ma fiches di notevole portata anche per Dany Capar, e i due compagni di training che hanno dato fuoco alle polveri in partenza con Dolce Viky al comando senza tatticismi inanellando parziali siderali e Dany alle sue spalle, al largo un coraggioso Edgar Saba con in scia Diamond Francis e gli altri spettatori a caccia di compensi marginali. In dirittura, calo fisiologico di Dolce Viky e scatto in open stretch per il più tonico Dany Capar che Antonio Di Nardo ha proiettato all’interno vincendo in 1.10.7 e ottenendo il pass per la finale, rilevante secondo posto per Edgar Saba, sempre costantemente al largo ed ancora encomiabile al secondo posto.

Infine, la "bella" di mezzanotte. Il match decisivo metteva di fronte i due allievi di Alessandro Gocciadoro: Dany Capar, con i colori di Leonardo Cecchi, e Dali Prav. Un duello annunciato, carico di tensione tattica, con Dany Capar allo steccato e Dali Prav al suo esterno.

Allo stacco della macchina Federico Esposito ha subito rovesciato gli equilibri. Dali Prav è partita fortissimo, ha insistito all’esterno e ha sopravanzato Dany Capar già all’imbocco della prima curva, prendendo il comando. Una mossa decisiva, capace di ribaltare tatticamente la corsa e costringere l’avversaria a correre di spunto. I primi 400 metri sono stati completati in 28.5, poi Esposito ha rallentato in maniera netta, cercando di risparmiare il più possibile e trasformare la prova in una volata breve. Dali Prav ha continuato a guidare davanti alle tribune, con Dany Capar sempre nella sua scia e Antonio Di Nardo in attesa del momento giusto per spostare.

Gli 800 metri sono passati in 58.8, dopo un secondo quarto molto tattico. Al chilometro, completato in 1.13.4, Dali Prav era ancora davanti, ma Dany Capar ha iniziato a preparare l’attacco. A circa 450 metri dal palo Di Nardo ha spostato all’esterno e ha portato con decisione la sua cavalla ai lati della battistrada. Sulla retta opposta, chiusa in 13.5, Dali Prav ha dovuto rispondere all’assalto. A metà dell’ultima curva il duello è diventato serrato: Dany Capar ha insistito all’esterno, ma Dali Prav ha mantenuto un’incollatura di vantaggio, difendendosi con grande coraggio.

In dirittura il testa a testa è proseguito fino al palo. Dany Capar ha provato più volte a passare, ma Dali Prav ha sempre replicato, respingendo l’attacco metro dopo metro. Alla fine è stata proprio Dali Prav a vincere un race off fantastico, davanti a una tribuna esplosa al momento del verdetto.

Per Federico Esposito una pilotata di altissimo livello e un ritorno ai massimi livelli in una delle serate più importanti della stagione. Per Alessandro Gocciadoro, allenatore di entrambe le protagoniste, un dominio tecnico assoluto. Il Campionato Europeo 2026 incorona Dali Prav, splendida vincitrice di una sfida vera, dura, risolta da cavalla di classe.

Ai momenti salienti della serata hanno partecipato le due Madrine d’eccezione, le attrici Laura Chiatti e Mariana Rodirguez. Prima dei tradizionali fuochi d’artificio, un omaggio al “Capitano” Varenne scomparso qualche settimana fa alla presenza di Giampaolo Minnucci, Jory Turja e Jorma Kontio.