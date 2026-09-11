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New York, Diva Ek all’International Trot. Weekend di corse con il 100° Derby Sardo e il Gran Premio Federnat

Domani la classica da un milione di dollari all'ippodromo di Yonkers. A Chilivani si celebra un secolo di storia dell'ippica isolana, domenica al Sant'Artemio di Treviso il 'Lotteria' dei Gentlemen
Gianluca Meola
5 min
New York, Diva Ek all’International Trot. Weekend di corse con il 100° Derby Sardo e il Gran Premio Federnat

ROMA - Settimana particolarmente intensa per l’ippica italiana, in un settembre che coincide anche con uno dei momenti più importanti dell’anno: la stagione delle aste, appuntamenti centrali per il sistema allevatoriale e la programmazione futura dell’intero comparto.

Lunedì e martedì scorsi il Centro Ippico Etrea di Busto Arsizio ha ospitato le tradizionali Aste ITS e ANACT, che hanno restituito numeri incoraggianti per il mercato del trotto italiano: 275 puledri passati sotto il martello del banditore per un incasso superiore ai 6.2 milioni di euro, una crescita di oltre il 9% del prezzo medio, accompagnata da un deciso calo dei ricomprati e una tenuta migliore delle vendite effettive, con più equilibrio e sostenibilità per allevatori e proprietari.

Per il galoppo l’appuntamento è fissato invece il prossimo 18 settembre all'Ippodromo La Maura di Milano nelle tradizionali Aste SGA, vetrina d'eccellenza per la selezionata degli yearlings.

Galoppo

Il convegno in programma questo pomeriggio a Roma Capannelle (inizio dalle 15:00) farà da apripista a un ricco weekend di galoppo, con diversi appuntamenti del calendario domestico tra i quali spicca la centesima edizione dello storico Derby Sardo.

Domani all’Ippodromo di Chilivani sarà una giornata destinata a rimanere nella storia dell’ippica sarda, tra sport, tradizione, passione e grandi protagonisti. Saranno 16 i cavalli al via nella prova regina, un'edizione affollata riservata ai cavalli anglo arabi, maschi interi e femmine di tre anni. La distanza è quella classica dei 2.400 metri della pista d'erba. Al Don Meloni in palinsesto anche due Listed riservate ai purosangue arabo di 3 anni e 4 anni ed oltre, e anche il 51° Gran Premio Regione Sarda, promosso a Handicap Principale. Inizio dalle ore 19.00.

Domenica appuntamenti anche sulle piste del Visarno di Firenze e a Merano.

Trotto

Il fine settimana di trotto inizia questo pomeriggio da Vinovo (via dalle 15:10) e prosegue con un interessante preserale al Sesana di Montecatini (dalle 18:45). Il sabato di corse nazionale annovera gli appuntamenti di Roma, Modena e Palermo.

Ma il piatto forte del weekend di trotto guarda dritto agli Stati Uniti. Domani a New York è il giorno del prestigioso MGM Yonkers International Trot, la classica da 1 milione di dollari che si disputerà sulla pista da un miglio e un quarto dell'ippodromo di Yonkers Raceway. Il campo dei partenti (10 al via) riunisce sette nazioni, con le speranze italiane riposte in Diva Ek: la portacolori di Fabio Bruno e Antonio Nucera, strepitosa seconda lo scorso anno dietro Lexus Kody, partirà dall’esterno della prima fila (8) e sarà interpretata dal suo stesso allenatore, Alessandro Gocciadoro, non al meglio della condizione per i postumi di un infortunio alle costole rimediato a fine agosto in Finlandia.

Attesa a Treviso per il Gran Premio Federnat, ambitissima corsa di scena domenica sulla pista del Sant’Artemio, conosciuta anche come il “Lotteria” dei Gentlemen. Gruppo 3 con la formula delle tre batterie più la finale, vedrà i migliori 4 di ciascuna eliminatoria a contendersi il titolo.

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