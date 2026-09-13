Inchimbe scrive la storia a Chilivani: suo il 100° Derby Sardo

OZIERI - Notte magica a Chilivani per celebrare l'edizione del secolo dello storico Derby Sardo , grande classica dell' ippica italiana e corsa simbolo dell'isola dal 1921, accompagnata da migliaia di spettatori che hanno gremito in ogni ordine di posto le tribune del Don Meloni . Inchimbe , grande favorita della vigilia, è il nome della campionessa che ha meritato l'iscrizione alla casella numero 100 dell'albo d'oro. Una prestazione di superiorità netta, quasi disarmante. La portacolori della Scuderia Inchimbe Silanus , allenata da Antonio Cottu e interpretata da Davide Cirocca , ha firmato una vittoria destinata a entrare nella storia della corsa sarda.

In sedici al via per la prova regina, consumata sui 2.400 metri della pista in erba. Fin dalle prime battute, il gruppo dei favoriti si è ritrovato nelle posizioni di testa. Imperatorecatalano ha preso il comando davanti a Iridia, con Inchimbe subito a contatto e Isidoro Dey sistemato all’interno. Il gruppo si è mantenuto compatto nel primo passaggio davanti alle tribune, con Imperatorecatalano deciso a fare la propria andatura e Iridia sempre nei pressi del battistrada.

Alle loro spalle Inchimbe è rimasta in posizione ideale, senza mai perdere contatto, mentre Imperatrice Iris viaggiava vicina ai primi e Ingegnoso risultava leggermente staccato. Imperatorecatalano ha continuato a gestire l’andatura anche lungo la seconda curva, mantenendo circa tre quarti di lunghezza su Iridia, con Inchimbe pronta a intervenire.

La corsa si è decisa lungo la piegata conclusiva. Inchimbe ha rotto gli indugi, ha superato di slancio Imperatorecatalano e all’ingresso della retta ha cambiato passo con autorità. Da quel momento non c’è stata più corsa: la favorita ha preso netto margine e si è involata verso il traguardo in totale controllo.

Davide Cirocca ha potuto accompagnarla negli ultimi 250 metri, con Inchimbe padrona assoluta della scena a chiudere con il tempo di 2’38”1. Una vittoria in totale controllo, limpida, costruita con una superiorità evidente fin dal momento dell’attacco. Imperatorecatalano ha chiuso al secondo posto con una prova generosa, facendo tutto il possibile contro una rivale fuori portata. Terzo posto per Isidoro Dey, autore di una prestazione sorprendente e meritevole, davanti a Idealuna, quarta.