Milano, Moonhall Church domina a San Siro nel Premio Pietro Bessero

MILANO - Convegno di cartello ieri sera a San Siro, sulla pista milanese si sono consumate le edizioni della listed Premio Pietro Bessero e la Super Condizionata del Premio M.se Ippolito Fassati di Balzola, oltre alla TQQ valida per il Premio Armando e Roberto Renzoni, handicap riservato ai cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza del miglio.