Bologna, Giotto Ek sul velluto nel 78° Gran Premio Continentale

BOLOGNA - Domenica di grande trotto all' ippodromo Arcoveggio di Bologna per l' edizione numero 78 del prestigioso Gran Premio Continentale , gruppo 1 sui 2.060 metri che ha riunito sull'anello emiliano i migliori 4 anni del panorama nazionale. Tutto facile per Giotto Ek , che con Alessandro Gocciadoro si è reso autore di uno straripante Coast to Coast per un successo in solitaria chiuso a media di 1.13.0. Dopo aver respinto Gimmy Top in partenza, il portacolori della Scuderia Effebi ha preso la testa della corsa rendendosi irraggiungibile per gli avversari in retta d'arrivo. Seconda moneta per la compagna di training Giovaz , con Ginger Gio a completare il podio. Grazie al suo allievo, Alessandro Gocciadoro mette in bacheca il quinto alloro personale nel Continentale.

Una magistrale Goggia si è invece aggiudicata la prova riservata alle femmine, il Continentale Filly, consumato sui 1.660 metri. Affidata alle mani di Francesco Facci, la figlia di Greenshoe, allevata dalla Scuderia Sant'Andrea per la proprietà di Monsieur Jp Barjon sotto il training di Erik Bondo, ha sbaragliato la concorrenza sancendo con 1.11.0 il nuovo record della corsa: una prestazione da incorniciare, costruita tutta dall'esterno, con l'affondo finale in retta d'arrivo che non lasciava scampo a una diligente Mille Etoiles (seconda, con Massimo Barbini) e a Gloria Italia, terza con Andrea Farolfi, pericolosamente avvicinata dalla compagna di training Giorgia D’Esi.

Nella domenica di trotto all'ombra delle Due Torri spazio anche alla finale del Memorial Vincenzo Gasparetto, dove è emersa la statura superiore di Working Class Hero che con 1.10.8 ha stabilito il nuovo record della corsa regalando il quarto successo pomeridiano ad Alessandro Gocciadoro, battendo un coraggioso Caronte Trebì e una altrettanto encomiabile Fiamma Np.