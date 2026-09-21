Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bologna, Giotto Ek sul velluto nel 78° Gran Premio Continentale

Con il più agevole dei Coast to Coast, Alessandro Gocciadoro timbra la grande classica dell'Arcoveggio. Goggia trionfa nel Filly con Francesco Facci (1.11.0, nuovo record della corsa), Working Class Hero firma il Memorial Vincenzo Gasparetto
Gianluca Meola
3 min
Bologna, Giotto Ek sul velluto nel 78° Gran Premio Continentale

BOLOGNA - Domenica di grande trotto all'ippodromo Arcoveggio di Bologna per l'edizione numero 78 del prestigioso Gran Premio Continentale, gruppo 1 sui 2.060 metri che ha riunito sull'anello emiliano i migliori 4 anni del panorama nazionale. Tutto facile per Giotto Ek, che con Alessandro Gocciadoro si è reso autore di uno straripante Coast to Coast per un successo in solitaria chiuso a media di 1.13.0. Dopo aver respinto Gimmy Top in partenza, il portacolori della Scuderia Effebi ha preso la testa della corsa rendendosi irraggiungibile per gli avversari in retta d'arrivo. Seconda moneta per la compagna di training Giovaz, con Ginger Gio a completare il podio. Grazie al suo allievo, Alessandro Gocciadoro mette in bacheca il quinto alloro personale nel Continentale.

Una magistrale Goggia si è invece aggiudicata la prova riservata alle femmine, il Continentale Filly, consumato sui 1.660 metri. Affidata alle mani di Francesco Facci, la figlia di Greenshoe, allevata dalla Scuderia Sant'Andrea per la proprietà di Monsieur Jp Barjon sotto il training di Erik Bondo, ha sbaragliato la concorrenza sancendo con 1.11.0 il nuovo record della corsa: una prestazione da incorniciare, costruita tutta dall'esterno, con l'affondo finale in retta d'arrivo che non lasciava scampo a una diligente Mille Etoiles (seconda, con Massimo Barbini) e a Gloria Italia, terza con Andrea Farolfi, pericolosamente avvicinata dalla compagna di training Giorgia D’Esi.

Nella domenica di trotto all'ombra delle Due Torri spazio anche alla finale del Memorial Vincenzo Gasparetto, dove è emersa la statura superiore di Working Class Hero che con 1.10.8 ha stabilito il nuovo record della corsa regalando il quarto successo pomeridiano ad Alessandro Gocciadoro, battendo un coraggioso Caronte Trebì e una altrettanto encomiabile Fiamma Np.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ippica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS